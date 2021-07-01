На вул. Щурата планують збудувати масштабний житловий комплекс

Господарський суд Львівської області заборонив Обслуговуючому ЖБК «Північна околиця» виконувати будь-які роботи на вул. Щурата у Львові, де планувалось будівництво масштабного житлового комплексу. Прокуратура вважає, що ділянку віддали в оренду з порушеннями та вимагає визнати недійсним договір оренди.

Як повідомляють «Наші Гроші. Львів», йдеться про ділянку на вул. Щурата загальною площею майже 2,7 га, яку у 2019 році Львівська міськрада вирішила надати в оренду «ЖБК «Північна околиця» терміном на 10 років для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Орієнтовна орендна плата за ділянку – 2 млн грн на рік.

12 лютого виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на будівництво великого житлового комплексу на цій ділянці, на найкращий проект якого оголосили архітектурний конкурс. 17 червня журі визначило переможця конкурсу – проект «Майстерні Бєляєвих». За концепцією на вул. Щурата мали б побудувати масштабний житловий комплекс із вбудованими приміщеннями для комерції та підземним паркінгом. Найвищі будинки висотою сягатимуть 16 поверхів.

Галицька окружна прокуратура Львова подала до суду з вимогою скасувати ухвалу і договір про оренду землі, обґрунтувавши позов тим, що міська рада надала ділянку в оренду кооперативу, який не є житлово-будівельним за своєю суттю, із порушенням земельного кодексу. В чому саме є порушення, в прокуратурі не вказують.

30 червня суддя Господарського суду Львівської області Тарас Рим частково задовольнив заяву прокурора про забезпечення цього позову, заборонивши проводити підготовчі і будівельні роботи, у тому числі через підрядні компанії. Крім того, міська ДАБК Львова та департамент ДАБІ у Львівській області суддя не можуть реєструвати чи видавати дозвільні документи на виконання робіт.

Зазначимо, ЖБК «Північна околиця» заснували у 2018 році. Його керівником є Олександр Білан.