У Львові планують відремонтувати ще одну частину вул. Миколайчука, від вул. Полтв’яної до вул. Щурата

На найкращий проект реконструкції вул. Миколайчука оголосять Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс. Відповідне рішення у п’ятницю, 22 жовтня, ухвали виконавчий комітет Львівської міськради.

Йдеться про реконструкцію кілометрової ділянки вул. Миколайчука від вул. Полтв’яної до вул. Щурата, де розташоване розворотне трамвайне кільце. Зараз ця вулиця має дві асфальтовані смуги руху, однак більша частина вулиці без тротуарів. Під час реконструкції вулиці планують продовжити трамвайну колію від вул. Липинського до Львівської лікарні швидкої допомоги.

Як повідомив під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий, переможець архітектурного конкурсу має розробити концепцію, за якою розроблятимуть робочий проект реконструкції вулиці.

«Ми втратили близько семи місяців на реконструкції вул. Шевченка та Бандери, бо переможці тендеру на проектування зробили проекти, які не вписувались у реалії сьогодення, і нам треба було ці проекти коригувати. Архітектурний конкурс дозволить нам визначити концепт, за яким проектанти будуть робити проект, і зекономить нам час», – сказав Андрій Садовий.

Управління архітектури та урбаністики Львівської міськради має розробити програму та умови архітектурного конкурсу, а також призначити склад журі. Переможець конкурсу має розробити проект реконструкції вулиці та порахувати кошторис, після чого ЛКП «Львівавтодор» зможе оголосити тендер на роботи.

Нагадаємо, що у липні 2019 року у Львові почали реконструкцію іншої ділянки вул. Миколайчука – від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар. Після ремонту на вулиці запустять тролейбус із автономним ходом.