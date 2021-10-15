На перехресті вулиць Городоцької і Бандери повністю оновлюють трамвайну інфраструктуру, за умови цілодобової роботи завершити ремонт планують до 15 листопада

Львівська мерія вирішила розробити механізм компенсації мешканцям навколишніх будинків у зв’язку з цілодобовим режимом перехрестя вулиць Городоцької і Бандери. Цілодобова робота дорожників і будівельників дозвовить швидше завершити ремонт одного з найбільш назавантажених перехресть міста.

Нагадаємо, що перехрестя вулиць Городоцької і Бандери коло костелу Ельжбети (церква святих Ольги і Єлизавети УГКЦ) перекрили для оновлення трамвайної інфраструктури в ніч на 14 жовтня, що спровокувало значне утруднення у транспортному сполученні. Тому під час засідання виконкому Львівської міськради 15 жовтня прийняли рішення про цілодобовий режим роботи, щоб завершити ремонт протягом місяця – до 15 листопада.

Зважаючи на можливі незручності від нічної роботи ремонтників львівська мерія вирішила розробити механізм компенсації мешканцям навколишніх будинків. У повідомленні прес-служби ЛМР не уточнюється характер компенсації, відомо лише, що розробити цей механізм мають до 10 листопада. Про можливість компенсації незручностей через цілодобовий ремонт вулиць у Львові мова йде вперше.

Ремонт вулиці Бандери і перехрестя з вул. Городоцькою веде турецька компанія Онур.