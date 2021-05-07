Львівська міська рада оприлюднила титульні списки районних адміністрацій Львова на ремонти у 2021 році. Кожна з шести райадміністрацій отримала по 33 млн грн з бюджету розвитку на ремонти дворів, вулиць, дитячих майданчиків, будинків та встановлення ліфтів.

На основі титульних списків ZAXID.NET склав карту ремонтів, які планують проводити у 2021 році. На карті ми позначили адреси очікуваних ремонтів, а також суми коштів, які планують витратити на ці роботи. Упродовж року цей перелік робіт може дещо змінитися.

Зазначимо, що більш масштабні роботи – ремонти магістральних вулиць, парків, шкіл та лікарень відображені у бюджеті розвитку міста. Цього року міська рада затвердила бюджет розвитку на 3,7 млрд грн і детальніше про передбачені на 2021 рік ремонти ми писали в окремому матеріалі. Цього року у Львові також традиційно реалізовуватимуть ідеї мешканців, які перемогли на Громадському бюджеті.