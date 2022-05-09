Зараз підрядник замощує трамвайні колії на вул. Шевченка

У Львові відновили роботи з реконструкції магістральної вулиці Шевченка. Підрядна організація «Онур Конструкціон Інтернешнл» 9 травня відновила роботи на ділянці від вул. Залізничної до вул. Єрошенка та вул. Юнаківа.

Це вже третій етап реконструкції вул. Шевченка, під час якого тут замостять трамвайні колії, закладуть основи під велодоріжки, облаштують тротуари та проведуть благоустрій території.

«Через введення воєнного стану в Україні всі підрядники призупинили виконання будівельних робіт, реконструкцій, капремонтів, які мали тривати, розпочатися чи завершитися на різних вулицях Львова. ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» робить все можливе і неможливе для нашого міста, тож відновило роботи на вул. Шевченка», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Третій етап ремонту вулиці Шевченка розпочався 1 червня 2021 року на ділянці від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної. За нього місто заплатить 186,6 млн грн, а підрядник зробить реконструкцію інженерних мереж, влаштує проїзну частину, трамвайні колії, велосмуги, кишені для тимчасової стоянки машин, тротуари і пішохідні зони, а також вуличне освітлення та благоустрій вуличного простору.

Нагадаємо, торік під час облаштування каналізаційного колектора на вул. Шевченка дорожники виявили скельну породу, це сповільнило темп робіт. Загалом ремонт вул. Шевченка, який триває від 2020 року, поділили на чотири етапи. Перший етап – квазікільце, другий – від церкви Анни до вул. Ярослава Мудрого, потім від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної. Залишиться ще етап від Янівського цвинтаря до готелю «Нтон».