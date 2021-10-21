На вул. Шевченка триває ІІІ етап реконструкції. Ремонтують найдовшу ділянку від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної. Зараз роботи ведуть на відтинку від вул. Залізничної до вул. Яцкова. Роботи ускладені через скельну породу, яку виявили на глибині під час облаштування камер для колектора.

Міський голова Львова Андрій Садовий, який у четвер, 21 жовтня, оглянув ремонти, наголосив, що максимальний об’єм робіт має бути зроблений цього року. За його словами, була думка працювати цілодобово, але через скельну породу, яку виявили на глибині, від неї довелося відмовитися. Наразі працюють увесь світловий день. Якщо не буде сильних морозів, працювати планують і взимку.

«Завдання для підрядника: максимально оперативно все зробити на вул. Шевченка. Однак у проекті не було передбачено, що тут є залягання скельної породи – великі брили, які розміщені в напрямку колектора. Тому, коли це виявили, проектант мав усе опрацювати, і на цей час роботи призупинилися. Також тут потрібно побудувати камери. Це як двокімнатна квартира на глибині 10 м», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами директора ЛКП «Львівавтодор» Миколи Власюка, на цьому відрізку необхідно змонтувати 27 великих камер для колекторів, деякі з них будуть пролягати на глибині 10 м. Для облаштування однієї камери потрібно приблизно 2,5 тижні.

«Протяжність ділянки, яку необхідно відремонтувати, – 1 км 40 м. Її ми розділили на чотири частини. Перший відрізок вул. Залізнична – вул. Єрошенка, другий – вул. Єрошенка – вул. Яцкова, третій – вул. Яцкова – вул. Бортнянського і четвертий – вул. Бортнянського – вул. Я. Мудрого. Зараз в роботі ділянка довжиною приблизно 540 м – тобто від вул. Залізничної до вул. Яцкова. Першу ділянку, від вул. Залізничної до вул. Єрошенка, плануємо завершити приблизно в час католицького Різдва і відкрити для руху транспорту», – повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

За його словами, проводячи розкопки для облаштування камер для колекторів, підрядник – ТзОВ «Онур» – виявив тверду породу, яку доводиться роздовбувати. Це сповільнює темп робіт. Адже вона залягає у напрямку прокладання колекторів.

«Триває заміна водопроводу, каналізаційного колектора і облаштування камер. Основна складність у роботі через те, що на цій ділянці вул. Шевченка є скельна порода. Тому спочатку екскаватор забирає м’який ґрунт, а потім молоток розбиває ці брили. І лише тоді можемо влаштовувати колектор. Щільність матеріалу однакова, але через нього працюємо вдвічі повільніше», – пояснив Віталій Хомен, інженер із комунікацій ТзОВ «Онур».

Фото ЛМР

Зараз на цій ділянці міняють труби. Їхня заміна також є непростою: водо- та газопроводи щільно прилягають одне до одного, тому технікою працювати непросто. Також тут буде ще й кількадесят колекторних колодязів.

«Наприклад, лише вздовж ділянки Єрошенка – Яцкова є 16 таких камер. А газові мережі взагалі треба викопати та винести, вони фактично залягають по рівню траси», – пояснює директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Після цього будуть влаштовувати основу під дорожнє покриття, монтувати трамвайні колії та мостити тротуари.

Нагадаємо, ділянку вул. Шевченка від вул. Єрошенка до вул. Яцкова закрили на ремонт 20 вересня.

Нагадаємо, проект реконструкції вул. Шевченка передбачає повне розбирання дороги, трамвайних колій і тротуарів, зрізку дерев, які попадають у межі виконання робіт. Також передбачено реконструкцію всіх інженерних мереж, влаштування проїжджої частини і нових трамвайних колій посередині вулиці, влаштування велосипедних смуг, кишень для машин швидкої допомоги, аварійних служб та тимчасової стоянки машин мешканців будинків. Також буде облаштовано контактну трамвайну мережу, вуличне освітлення, зроблено благоустрій вуличного простору.

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», станом на 19 жовтня тут вже демонтували 1000 погонних метрів трамвайної колії, контактну мережу, бордюри, тротуарну плитку, розібрали бруківку та тротуари, а також облаштували каналізаційні колектори діаметром 500 та 1000 мм, каналізаційні колодязі, водопровід та газопровід. Окрім того, зрізали 40 дерев.

До слова, нагадаємо, що на час ремонтних робіт на вул. Шевченка міські автобусні маршрути №17 та №61 курсують за зміненим маршрутом.

Зазначимо, що зараз також тривають роботи на перехресті вулиць Городоцька–Бандери. За словами Андрія Садового, на цьому перехресті ТзОВ «Онур» вже закінчує свої роботи і «Львівелектротранс» приступатиме до монтажу трамвайних колій. Що стосується ремонтів на вул. Шімзерів та Пилипа Орлика, які зараз теж ремонтують, за словами мера, до кінця листопада ремонт на вул. Шімзерів закінчать, а на вул. Пилипа Орлика цього року буде завершено основний об’єм робіт.

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