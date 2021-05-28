Наприкінці літа планують відкрити проїзд від вул. Залізничної до вул. Єрошенка

З 1 червня у Львові розпочнеться третій етап реконструкції вул. Шевченка. Перекриють відрізок від квазікільця до вул. Ярослава Мудрого. Через це міські автобусні маршрути №17 і №61 курсуватимуть за зміненим маршрутом.

«Ця ділянка буде ремонтуватися приблизно рік. Однак плануємо, що до кінця літа буде відновлено проїзд від вул. Залізничної до вул. Єрошенка. Тоді буде можливість об’їзду через вул. Єрошенка по вул. Золотій на вул. Липинського або на вул. Клепарівську», – цитує заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрія Білого прес-служба ЛМР.

За проектом, на вулиці замінять дорожнє полотно, трамвайні колії і тротуари, реконструюють інженерні мережі, дощову каналізацію, облаштують велосипедні доріжки, місця для паркування і зелені зони. Також зараз напрацьовують проект IV етапу ремонту вул. Шевченка від Левандівської до Татарбунарської та реконструкції вул. Залізничної від Шевченка до Городоцької.

Управління транспорту ЛМР змінило рух двох автобусних маршрутів через реконструкцію вул. Шевченка.

автобус №17, який курсує із вул. Рудненської до вул. Миколайчука:

з мікрорайону Левандівка: вул. Левандівська – нова розв’язка (квазікільце) – вул. Залізнична – вул. Ясна - вул. Комарова – вул. Сорохтея – вул. Бортнянського – вул. Юнаківа – вул. Шевченка – далі за маршрутом;

у зворотному напрямку: вул. Шевченка – вул. Юнаківа – вул. Бортнянського – вул. Сорохтея – вул. Комарова – вул. Ясна – вул. Залізнична – нова розв’язка (квазікільце) – вул. Шевченка – вул. Левандівська – далі за маршрутом.

автобус №61 сполученням с. Підрясне – с. Підбірці:

з мікрорайону Рясне: вул. Шевченка – вул. Ковча – вул. Винниця – вул. Тунельна – вул. Варшавська – пр. В. Чорновола – пл. Різні – далі за маршрутом;

у зворотному напрямку: пл. Різні – пр. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Тунельна – вул. Винниця - вул. Ковча – вул. Шевченка – далі за маршрутом.

Нагадаємо, вул. Шевченка реконструюють у кілька етапів. Торік там уже збудували квазі-кільце в районі вул. Залізничної та Левандівської за 89,6 млн грн уже, а 30 грудня – відкрили ділянку від церкви Анни до вул. Ярослава Мудрого, ремонт якої коштував 58,8 млн грн. Вартість ремонту ділянки від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної– 186,6 млн грн.