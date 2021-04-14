Повністю відремонтувати вулицю мають до кінця 2022 року

Компанія «Онур Конструкціон» виграла тендер на реконструкцію найдовшої ділянки вул. Шевченка у Львові. Йдеться про частину від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної. Її ремонтуватимуть за 186,6 млн грн.

Найдовша частина вул. Шевченка має протяжність приблизно 1,1 км. Згідно з проектом, на вулиці буде переважно три смуги руху з виділеною смугою для громадського транспорту в напрямку центру. На ділянці від вул. Єрошенка до Залізничної облаштують чотири смуги з виділенками в обох напрямках. Уздовж усієї вулиці будуть велодоріжки, острівні зупинки та місця для паркування. Проїжджу частину замостять бруківкою, а велодоріжки і велосмуги – асфальтом.

Червоним позначена ділянка вул. Шевченка, яку ремонтуватимуть

Повністю відремонтувати вулицю мають до кінця 2022 року. В бюджеті розвитку на 2021 рік мерія заклала гроші на початок ремонту. Невдовзі ЛКП «Львівавтодор» укладе договір із ТзОВ «Онур Конструкціон» на виконання робіт. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Онур Конструкціон» зареєстрована в Києві. Її власниками є громадяни Туреччини Онур та Ісхан Четінджевіз та львів’янин Олег Фаріон. Саме ця компанія останні кілька років виконує головні ремонти доріг у Львові.

Нагадаємо, що вул. Шевченка реконструюють у кілька етапів. Торік там уже збудували квазі-кільце в районі вул. Залізничної та Левандівської за 89,6 млн грн уже, а 30 грудня – відкрили ділянку від Церкви Анни до вул. Ярослава Мудрого, ремонт якої коштував 58,8 млн грн. Обидві частини вулиці ремонтувала компанія ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Також мерія готує документацію четвертий етап ремонту Шевченка – від вул. Левандівської в напрямку Рясного.