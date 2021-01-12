ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробив проект будівництва нової вулиці майже кілометрової протяжності у північно-східній частині міста. Нова магістраль з’єднає вулиці Творчу і Пластову, що дозволить, на думку мерії, суттєво розвантажити кільце на вул. Липинського – вул. Хмельницького.

Як розповів ZAXID.NET керівник «Інституту просторового розвитку» Олег Шмід, протяжність вулиці становитиме 960 м. Точну вартість її будівництва ще розраховують, однак за попередніми розрахунками це коштуватиме близько 150 млн грн.

«Нова вулиця матиме дві смуги руху, озеленення, тротуари з обох боків та невисокий міст через колектор Полтви. Проектом передбачене прокладання нових і ремонт усіх наявних мереж, підвищення високовольтної лінії електропередач, бо зараз вона висить досить низько», – пояснив Олег Шмід.

Проект нової вулиці (клікніть для збільшення)

Проект нової вулиці (клікніть для збільшення)

На вулиці з робочою назвою «Проектована» висадять 76 дерев, а на перехресті з вул. Творчою збудують кільце. Нова вулиця має розвантажити кільце на вул. Липинського – вул. Хмельницького, а також полегшити виїзд із міста водіям, які їдуть вул. Богданівською.

Проектанти розглядали три варіанти траєкторії вулиці для техніко-економічного розрахунку. Серед варіантів – вулиця могла пролягати через ринок «Торпедо» й стати продовженням вул. Богданівської або через вул. Ковельську. Втім від цих варіантів відмовились через самобуди в межах червоних ліній та високу вартість робіт. Тому оптимальним обрали третій варіант, який ЛМР остаточно погодила у вересні 2019 року.

Нагадаємо, що у 2018 році виконком Львівської міськради ухвалив рішення про використання сучасних технологій, зокрема екополімерів, при будівництві та ремонтів вулиць у Львові. Випропобувати екополімери планували й під час прокладання нової вулиці між вул. Пластвою і Творчою.