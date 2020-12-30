Вулицю Шевченка відкрили для проїзду транспорту

У середу, 30 грудня, для проїзду транспорту відкрили вулицю Шевченка. У понеділок тут завершили ремонт на ділянці від вул. Хорватської до вул. Я. Мудрого.

«Завершився ІІ етап ремонту вул. Шевченка — на ділянці від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудрого. Від сьогодні, 30 грудня, вулицю повністю відкрито для проїзду транспорту. Вартість ремонту цієї ділянки становить 58,8 млн грн. Ми замінили всі інженерні мережі, постелили нове дорожнє покриття, облаштували хідники, місця для паркування, трамвайні колії», — повідомили у прес-службі ЛМР.

Фото ЛМР

За словами директорки ЛКП «Львівавтодор» Оксани Єстеферової, на відремонтованій ділянці ще залишилося нанести розмітку і встановити контактну мережу. Але ці роботи проведуть уже наступного року, коли будуть завершувати ремонт вулиці.

Також відсьогодні по вул. Шевченка відновлено рух автобусного маршруту №17.

«Маршрути №6а і №49, які курсують у Рясне, їздитимуть так як і їздили, їх повертати на вул. Шевченка не будемо. З наступного року розпочинає діяти Львівська МТГ, тому на початку січня почне працювати маршрут №61, який курсуватиме з с. Підбірці до с. Підрясне. І цей маршрут поїде по вул. Шевченка. Однак, коли розпочнеться наступний етап ремонту вул. Шевченка, то маршрут №61 буде об'їздити по вул. Тунельній – просп. Чорновола», – розповів начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Проектно-кошторисна документація на реконструкцію вул. Шевченка, на ділянці від вул. Хорватської до вул. Я. Мудрого, була розроблена у 2020 році ТзОВ «Трамдорпроект». Довжина вулиці в межах реконструкції – 368 м.

Нагадаємо, ремонт вул. Шевченка було поділено на три етапи. В кінці літа було завершено першу частину — облаштування квазікільця. Зараз завершили роботи на ділянці від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудрого. Останню частину – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної – будуть ремонтувати вже наступного року. Також документацію готують і на ремонт ще однієї ділянки вул. Шевченка від вул. Суботівської до Рясного.