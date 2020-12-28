Вранці, 30 грудня, для руху транспорту відкриють вулицю Шевченка. На ділянці від церкви Анни до вул. Ярослава Мудрого компанія «Онур» вже завершила другий етап реконструкції. На вулиці більше немає ям, трамвайна колія без хвиль, а тротуари та велодоріжка – рівні.

Шевченка вже без техніки та транспорт проїхати ще не може. Тут вистоюється залита бруківка. Втім вулицею активно крокують пішоходи. Кажуть, вона не до порівняння із тією, що була.

«Як будуть у Львові всі такі дороги – буде супер, чесне слово. Дякуємо тим майстрам, що вчасно здають. Тротуар ширший, краще ходити стало», – розповідають Володимир та Василь, які працюють поруч.

З обох боків ділянки проклали велодоріжку. Десь вона проходить через хідник, а в окремих відрізках – дорогою. Це значно пришвидшує рух.

«Цей відрізок, що зремонтований, раніше можна було за хвилин 5-7 проїхати, а тепер за хвилинку-дві можна пролетіти його», – каже велосипедист Вадим.

Також готова трамвайна колія, облаштували освітлення і паркомісця у заїзних кишенях. Понад 300 метрів дороги компанія «Онур» ремонтувала п’ять місяців. На це із міського бюджету пішло 58,8 млн грн. Впорались вчасно, бо не замінювали колектора. Його лише перевірили.

«Тут була санація колектора те, що трошки нам пришвидшило ремонт. А найдовше ми прокладали водопровід. З інженерії це найскладніший процес: підключення до існуючих будинків, дощова і фекальна каналізація», – пояснює директорка ЛКП «Львівавтодор» Оксана Єстеферова.

фото прес-служби ЛМР

Розмітку та контактну мережу прокладуть вже наступного року. У квітні продовжать третій етап ремонту Шевченка від Ярослава Мудрого до Залізничної.

«Залишається та серединка складна – від Ярослава Мудрого до Залізничної. Документація вся є на експертизі. Ми очікуємо десь в другій декаді січня вже експертний висновок і будемо готувати тендерну документацію вже на міжнародний тендер», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Також документацію готують і на четвертий етап ремонту Шевченка від вулиці Суботівської до Рясного.