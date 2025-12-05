Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов студента, який звернувся у ТЦК для отримання відстрочки, але був мобілізований на військову службу. Бездіяльність комісії ТЦК визнали протиправною та зобов’язали розглянути його заяву. Наказ про призов та зарахування в списки особового складу військової частини скасували.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, до суду звернувся мобілізований, який вважає свій призов на військову службу незаконним. Він розповів, що вступив у Луганський національний університет імені Тараса Шевченка (зараз розташований у Полтаві) та поштою направив у ТЦК заяву для оформлення відстрочки. 21 серпня 2025 року ТЦК отримало його лист, позивач також особисто прийшов у центр комплектування, але його мобілізували на військову службу, не розглянувши заяву на відстрочку.

До суду представник відповідача подав відзив, у якому вказав, що позивач є придатним до служби та на момент призову не мав бронювання чи права на відстрочку. Щодо надісланої позивачем заяви, то представник ТЦК сказав, що її зареєстрували лише 1 вересня. Хоча, згідно з даними «Укрпошти», рекомендований лист був отриманий 21 серпня.

Цю справу розглянув суддя Олександр Григорук, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя звернув увагу, що комісія не розглянула заяву позивача, яка була отримана представником ТЦК 21 серпня. До розгляду заяви комісією позивач не підлягав призову.

«Оскільки позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації на особливий період до ухвалення комісією рішення за результатом розгляду заяви позивача та доданих документів від 21.08.2025, враховуючи вимоги пункту 60 Порядку № 560, дії щодо призову під час мобілізації позивача суд вважає протиправними, тому слід визнати протиправним та скасувати наказ начальника ТЦК (з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційної готовності та мобілізації) від 21.08.2025 про призов позивача на військову службу під час мобілізації, на особливий період», – вказано у рішенні суду.

Бездіяльність комісії ТЦК визнали протиправною та зобов’язали розглянути заяву позивача про отримання відстрочки. Наказ про призов та зарахування в списки особового складу військової частини скасували. Рішення суду ще можна оскаржити.