Для тих, хто вступає для уникнення мобілізації, важливо три речі: легкий вступ та навчання, низька ціна

Під час повномасштабної війни чоловіки призовного віку масово захотіли здобувати освіту, щоб уникати мобілізації. Державна служба якості освіти (ДСЯО) провела перевірки закладів вищої освіти і виявила кілька схем, за допомогою яких абітурієнти старші 25 років ставали студентами. Деталі перевірки розповів голова ДСЯО Руслан Гурак в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

Руслан Гурак розповів, що наразі ДСЯО перевірила близько 50 закладів освіти – у фокусі ті заклади, де є понад тисячу студентів від 25 років. При цьому частина закладів освіти самостійно проводили перевірки та виявляли порушення навчання.

«У 2022-2023 роках було дозволено вступ лише за мотиваційними листами, без НМТ. І в одному з київських університетів ми виявили сто мотиваційних листів із абсолютно однаковим текстом, але підписаних різними особами. І це навіть смішно, адже текст написаний від імені дівчини, а підписали його сто хлопців віком 25+: “Я спортсменка, захоплююся вільною боротьбою, хочу вступити на такий-то факультет університету”», – розповідає голова ДСЯО.

Під час перевірок фахівці Державної служби якості освіти виокремити чотири схеми, які використовували чоловіки для ухилення від призову:

Порушення процедури вступу. У коледжах вступні іспити для студентів 25+ часто проводили за непрозорою й нестандартною процедурою, тобто не так, як для інших абітурієнтів. Зазвичай це робили самі викладачі, які були членами приймальних комісій.

У коледжах вступні іспити для студентів 25+ часто проводили за непрозорою й нестандартною процедурою, тобто не так, як для інших абітурієнтів. Зазвичай це робили самі викладачі, які були членами приймальних комісій. Вступ без військово-облікових документів. У цьому випадку студенти 25+ не ставали на облік, але після зарахування йшли до ТЦК, сплачували штраф і отримували легальну відстрочку.

«Усіх, хто вступив без військово-облікових документів, зарахували незаконно. Тому ми офіційно звернулися до ректорів із вимогою відрахувати таких студентів», – наголосив Гурак.

Перевищення ліцензійного обсягу . Заклади приймали на навчання більше студентів, ніж дозволено їхньою ліцензією, і переважно на контракт.

. Заклади приймали на навчання більше студентів, ніж дозволено їхньою ліцензією, і переважно на контракт. Імітація навчання. За документами студенти офіційно складали сесію, але під час перевірки фахівці ДСЯО не змогли знайти жодного доказу відвідування ними занять і виконання завдань.

«Деякі заклади освіти, особливо на прифронтових територіях, пояснювали: “В нас навчання виключно онлайн, очно ніхто не відвідує занять”. Тоді ми просили показати, як саме організовано освітній процес. І отримували відповідь: “Ось, наприклад, у нас є платформа Moodle, через неї ми навчаємо всіх студентів”. Але коли ми входили в Moodle, з’ясовувалося, що жоден із цих студентів там не зареєстрований або ніколи на неї не заходив і не виконував завдань», – каже Руслан Гурак.

Він розповів про приклад із Тернопільської області, де директор коледжу створив окреме відділення для студентів 25+.

«У Тернопільській області в одному з коледжів ми виявили схему: директор створив окреме відділення для студентів віком 25+, набрав туди 20 викладачів, які також отримали відстрочку від мобілізації. Водночас ми не знайшли жодного підтвердження того, що ці викладачі справді викладали: ні навчального навантаження, ні курсів, які вони мали б вести. Але вони отримували заробітну плату. За цим фактом правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження», – сказав Руслан Гурак.

Голова Державної служби якості освіти розповів, що для тих, хто вступає для уникнення мобілізації, важливо три речі: легкий вступ та навчання, низька ціна.

«Попри зусилля ДСЯО, Міністерства освіти і науки України, а також правоохоронних органів, переламати тенденцію використовувати освіту, щоб уникнути мобілізації, наразі не вдалося. Хоча ми комунікували з ректорами, головами обласних військових адміністрацій і вдалися до певних кроків. Порушено вісім кримінальних проваджень, затримано деканів і ректорів окремих університетів. Подано доповідні записки до Міністерства освіти і науки щодо анулювання ліцензій двох закладів освіти. З університетів і коледжів відраховано близько 50 тисяч осіб. Але навіть після цих відрахувань і заходів загальна ситуація не змінилася – понад 200 тисяч студентів віком старше 25 років досі залишаються в системі освіти. І кожної вступної кампанії їхні лави поповнюються», – сказав Руслан Гурак.