Вчитель може продовжити урок, якщо він та учні перебувають в укритті

В умовах повномасштабної війни школи часто переходять на дистанційне навчання. Це пов’язано із загрозою російських атак, пошкодженням навчальних закладів або ж через тривалі знеструмлення. Чи повинен вчитель проводити онлайн-уроки під час повітряної тривоги? Юристка Лілія Орел пояснила це у своєму тіктоці.

«Керуючись листом МОН від 22 серпня 2025 року про організацію 2025-2026 навчального року в закладах загальної середньої освіти, під час організації освітнього процесу, як заочної, так і дистанційної або змішаної формами, у разі оголошення сигналу повітряна тривога або інших сигналів оповіщення, необхідно зупинити навчання та пройти до безпечного місця, у якому за можливості продовжити навчання. Також педагогічні працівники зобов'язані зупинити урок і наголосити учням на необхідності переходу в укриття та перебування там до відбою тривоги», – сказала Лілія Орел.

Юристка зазначила, що ні керівник закладу освіти, ні батьки не мають права вимагати від вчителя продовження онлайн-уроку під час повітряної тривоги. Водночас, згідно із поясненням, вчитель може продовжити урок, якщо він та учні перебувають в укритті.

У коментарях до відео юристки педагоги із прифронтових областей, зокрема Сумської та Харківської, розповідають, що ці рекомендації МОН фактично не виконуються. Адже при тривалих повітряних тривогах немає можливості припиняти онлайн-уроки.