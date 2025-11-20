Вчителі Роздільнянського ліцею №2 взяли участь у флешмобі

У четвер, 20 листопада, вчителі із різних міст України долучились до флешмобу, публікуючи фото у соцмережах з вимогою забезпечити зарплату на рівні трьох мінімальних зарплат та не звужувати права освітян.

Всеукраїнський флешмоб запустила профспілка працівників освіти і науки України. Вона закликала вчителів робити фото у навчальних закладах із плакатами, щоб захистити свої трудові права та гарантії.

«Мета ініціативи – сформувати широку публічну підтримку позиції профспілки, зокрема вимоги зберегти чинні гарантії та забезпечити оплату праці педагогів на рівні не менше ніж “три мінімальні”», – вказано на сайті профспілки.

Із 11:00 20 листопада освітяни із різних областей почали публікувати фото із хештегами #НІ_звуженню_прав та #ТАК_три_мінімальні. Судячи із фото у соцмережах, до флешмобу долучились, зокрема, навчальні заклади із Львівської, Закарпатської, Хмельницької, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської та інших областей.

«Підтримуємо вимоги профспілки, бо освітянам потрібен захист, а не урізання прав. Учитель – це не про економію, це про майбутнє країни. Ми говоримо рішуче:

НІ – звуженню прав!

НІ – строковим договорам!

НІ – інтенсифікації праці та 22 годинам!

ТАК – три мінімальні!

Разом – сильніші!», – вказано у повідомленні Житомирського ліцею №4.

«Педагогічний колектив гімназії №12 Шептицької міської ради висловлює свою підтримку профспілковим вимогам щодо збереження прав освітян у Бюджеті-2026. Ми переконані, що працівники освіти заслуговують на належне фінансування та справедливі умови праці, і закликаємо владу врахувати ці потреби при формуванні бюджету», – вказано у повідомленні навчального закладу із Львівщини.

«Якісна освіта неможлива без поваги до працівників освіти. Сьогодні Роздільнянський ліцей №2 взяв участь у всеукраїнському флешмобі на підтримку профспілкових вимог щодо недопущення зниження прав працівників освіти в Бюджеті_2026 року. Ми вийшли не за привілеями. Ми вийшли за принципи», – написала вчителька ліцею з Одещини Ксенія Левченко.

Нагадаємо, що у Верховній Раді пропонують зміни, які стосуються роботи вчителів та оплати праці. Профспілка працівників освіти і науки заявила, що запропоновані зміни можуть призвести до масових звільнень.

Як вказано у висновку освітнього комітету ВР до проєкту закону «Про державний бюджет України на 2026 рік», педагогічне навантаження вчителя хочуть збільшити до 22 годин на тиждень, а також припинити безстрокові договори з педагогами державних і комунальних закладів загальної середньої і фахової передвищої освіти. Раніше Кабінет міністрів не підтримав ініціативу депутатів підвищити зарплату вчителям на рівні трьох мінімальних заробітних плат.