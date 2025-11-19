Якщо ж вік студента уже є мобілізаційним, то йому треба дотриматись кількох вимог

Щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації, студентам потрібно дотриматись кількох умов. Однак є також випадки, коли цю відстрочку можна втратити. Адвокатське об’єднання «Бачинський та партнери» детально розповіло, кого зі студентів можуть мобілізувати.

Хто зі студентів має право на відстрочку від призову під час мобілізації:

В Україні мобілізація розпочинається із 25 років, тобто до цього часу студенту можна не оформлювати відстрочку. Якщо ж вік студента уже є мобілізаційним, то йому треба дотриматись кількох вимог. Важливо також вчасно звернутись для оформлення відстрочки.

Відстрочка можлива для студентів, які:

навчаються на денній чи дуальній формі;

здобувають наступний рівень освіти (перший бакалаврат, перша магістратура тощо);

дані про зарахування та навчання мають бути підтверджені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

не проходять підготовку за військовими чи оборонними спеціальностями.

Раніше Міноборони повідомляло, що студенти отримують відстрочку на шість місяців, а науково-педагогічні та педагогічні працівники – на рік. Після цього, якщо з документами усе гаразд, відстрочка продовжується автоматично.

«Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримають відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі – тривалістю 12 місяців в рік)», – вказано у повідомленні.

Коли студентів можуть мобілізувати:

після переходу на заочну, вечірню форму навчання;

після відрахування чи взяття академічної відпустки;

під час здобуття освіти на тому ж рівні (другий бакалавр, друга магістратура та ін.);

якщо вони проходять підготовку за військовими чи оборонними спеціальностями;

якщо не можуть підтвердити свого навчання.

Окремою підставою для відмови є відсутність даних у ЄДЕБО. Якщо навчальний заклад не подав інформацію до загальної бази або зробив це з помилками, студент юридично вважається таким, що не навчається, і може бути призваний на загальних умовах.

Хто з аспірантів має право на відстрочку від призову під час мобілізації

Важливо, щоб аспірант навчався на денній формі, мав цивільну спеціальність та його статус був підтверджений у реєстрах. Після звершення навчання, захисту дисертації чи відрахування аспірант втрачає право на відстрочку.