Для продовження відстрочки військовозобов’язаним відтепер не потрібно йти у ТЦК

Із 1 листопада змінили правила оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Для продовження відстрочки військовозобов’язаним відтепер не потрібно йти у ТЦК, оскільки це можна зробити онлайн або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Є також категорії, яким відстрочка продовжиться автоматично. Чи входять до них вчителі?

Міністерство оборони України (МОУ) раніше публікувало перелік категорій військовозобов’язаних громадян, яким автоматично продовжать відстрочку. Серед них є:

студенти денної або дуальної форми, які здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти й інтерни;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем не менш як на 0,75 ставки;

Щоб вчителям автоматично продовжили відстрочку, директори закладів освіти мають підтвердити виконання умов для отримання документа. На сторінці АІКОМ-2 повідомили, що в кабінетах директорів уже з’явився новий функціонал, який дозволить зробити це онлайн, а працівникам не звертатись до ТЦК, а отримати продовження відстрочки після 1 листопада 2025 року автоматично.

У повідомленні вказано, що нові відстрочки не ініціюються з допомогою цього процесу, за допомогою нового функціоналу можливо лише продовжити чинні документи.

Як директору підтвердити відстрочку вчителя онлайн:

Картка працівника має бути додана в системі з правильним РНОКПП. За відсутності РНОКПП – з коректними паспортними даними;

Через процес «Оновлення інформації про працівника» має бути зазначений тип залучення «повне залучення»;

Після збереження підписання процесу КЕПом, такі працівники передаватимуться у вигрузку для Міністерства оборони.

