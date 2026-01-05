Виховати агенток змін: у Львові стартує освітня програма для дівчат 14–24 років
Для дівчат віком від 14 до 24 років у Львові напрацювали інклюзивну освітню програму Power4girls. Вона спрямована на розвиток життєвих навичок, лідерського потенціалу, фінансової та цифрової грамотності. Про неї розповіли на сайті Львівської міськради.
Проєкт реалізують у форматі освітнього клубу у молодіжному просторі Pixlab на вул. Городоцькій, 285. Там передбачені навчальні модулі, події для громади й менторська підтримка. Набір триває до 29 січня, реєстрація за посиланням.
Програма матиме п’ять ключових тематичних модулів:
- життєві навички та впевненість у собі;
- цифрова грамотність і безпека онлайн;
- фінансова самостійність;
- права людини та гендерна рівність;
- профорієнтація й планування майбутнього у сфері праці.
«Power4girls – це простір підтримки та розвитку для дівчат, які прагнуть краще розуміти себе, свої права та можливості, а також бути активними учасницями змін у власній громаді. Програма поєднує інтерактивне навчання, практичні завдання та роботу над власними соціальними ініціативами, які учасниці реалізовуватимуть разом із менторками», – зазначають організатори з ГО «Молодіжна платформа».
Мета проєкту – виховати агенток змін, які відчують підтримку й віру в себе. Окрім занять у закритих клубах для дівчат, за програмою відбудуться відкриті події та змішані сесії за участі громади, що сприятимуть формуванню культури поваги, рівності та лідерства.