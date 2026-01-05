Реєстрація на програму триватиме до 29 січня

Для дівчат віком від 14 до 24 років у Львові напрацювали інклюзивну освітню програму Power4girls. Вона спрямована на розвиток життєвих навичок, лідерського потенціалу, фінансової та цифрової грамотності. Про неї розповіли на сайті Львівської міськради.

Проєкт реалізують у форматі освітнього клубу у молодіжному просторі Pixlab на вул. Городоцькій, 285. Там передбачені навчальні модулі, події для громади й менторська підтримка. Набір триває до 29 січня, реєстрація за посиланням.

Програма матиме п’ять ключових тематичних модулів:

життєві навички та впевненість у собі;

цифрова грамотність і безпека онлайн;

фінансова самостійність;

права людини та гендерна рівність;

профорієнтація й планування майбутнього у сфері праці.

«Power4girls – це простір підтримки та розвитку для дівчат, які прагнуть краще розуміти себе, свої права та можливості, а також бути активними учасницями змін у власній громаді. Програма поєднує інтерактивне навчання, практичні завдання та роботу над власними соціальними ініціативами, які учасниці реалізовуватимуть разом із менторками», – зазначають організатори з ГО «Молодіжна платформа».

Мета проєкту – виховати агенток змін, які відчують підтримку й віру в себе. Окрім занять у закритих клубах для дівчат, за програмою відбудуться відкриті події та змішані сесії за участі громади, що сприятимуть формуванню культури поваги, рівності та лідерства.