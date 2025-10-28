Продовжити чи оформити відстрочку можна буде через застосунок або ж у ЦНАПі

З 1 листопада в Україні відстрочки оформлятимуть по-новому. Іти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки буде не треба. Про це йдеться в змінах до постанови Кабінету міністрів №560, повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Що зміниться з 1 листопада

Автоматичне продовження відстрочок

Якщо всі необхідні для відстрочки дані вже є в державних реєстрах, система продовжить її автоматично – без додаткових заяв і відвідування територіальних центрів комплектування.

Це стосуватиметься, зокрема:

людей з інвалідністю;

багатодітних батьків;

студентів;

науковців;

інших категорій громадян, визначених законодавством.

Оформлення онлайн через «Резерв+»

Вже зараз у застосунку «Резерв+» можна оформити дев’ять типів відстрочок. Користувач може отримати цифровий документ із QR-кодом, що можна пред’явити безпосередньо з телефона або роздрукувати – обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Сервіс працює повністю дистанційно: достатньо авторизуватися, обрати категорію та надіслати електронну заяву.

Оформлення через ЦНАП

Для тих, хто не користується смартфоном або чий тип відстрочки ще не цифровізований, з 1 листопада подати заяву можна буде в будь-якому зручному ЦНАПі.

Адміністратор внесе дані в електронну систему через Портал «Дія» та передасть заяву до відповідного територіального центру комплектування, що ухвалить остаточне рішення про надання відстрочки.

Відповідь на заяву про відстрочку, подана через ЦНАП, надійде на вказану заявником електронну пошту. Також її можна буде забрати в ЦНАПі.

Паперові довідки – не потрібні

Основним підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ з QR-кодом у застосунку «Резерв+». Тож з 1 листопада 2025 року паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою буде не потрібна.

До кінця жовтня ТЦК та СП приймають заяви за старим порядком. З 1 листопада подати заяву про відстрочку можна тільки через «Резерв+» або ЦНАП.