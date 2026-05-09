Підозрюваний викрадав продукти, промислові товари та прикраси

Правоохоронці затримали колишнього правоохоронця з Чернігівської області, який на початку повномасштабної війни разом з російськими військовими крав товари з місцевого магазину. Про це повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань 9 травня.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення чоловік, який служив в Управлінні державної охорони України, не з’явився на місце служби в умовах воєнного стану. Він залишився удома в Новій Басані на Чернігівщині, яка на той момент була окупована ЗС РФ.

«Він сприяв їм (росіянам, – ред.) у проведенні окупаційних заходів, а також разом з російськими військовими викрадав товари магазинів, зокрема – з продуктового магазину у селі Нова Басань Чернігівської області у період з лютого по квітень 2022 року», – ідеться в повідомленні.

За версією слідчих, підозрюваний викрав продовольчі та промислові товари, а також прикраси з напівдорогоцінних матеріалів. Правоохоронці заявляють, що мають відеодокази та свідчення очевидців, які підтверджують його участь у злочинах разом із військовими РФ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили викрадені з магазину прикраси. Сам чоловік намагався сховатися на горищі будинку, однак його знайшли та затримали.

Ексвійськовому повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна, поєднаному з проникненням у приміщення (ч. 3 ст. 185 КК України). У разі доведення вини йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 50 млн грн.

У ДБР також нагадали, що раніше цього ж чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та самовільне залишення місця служби (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України). Утім, пізніше апеляційний суд скасував обвинувальний вирок і виправдав його без дослідження доказів.

Офіційно правоохоронці не називають імені фігуранта, однак, за даними джерел УП, йдеться про колишнього співробітника Державної служби охорони Владислава Чередніченка.