Фігуранта затримали на спробі влаштуватися до місцевого правоохоронного органу

Служба безпеки України затримала колишнього охоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона. Про це повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 5 травня.

Затриманим виявився місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з росіянами після окупації та влаштувався «інспектором поста» до окупаційної вʼязниці. Він отримав зброю, формений одяг російського зразка та окупаційне посвідчення, за допомогою якого міг без перешкод перетинати російські блокпости.

Під час роботи у тюрмі, куди звозили учасників руху опору, чоловік патрулював її периметр та чергував на сторожовій вежі.

«Після звільнення Херсона колаборант “заліг на дно” за місцем проживання. Але у квітні цього року він вирішив влаштуватися до місцевого правоохоронного органу, сподіваючись “замести сліди” своєї співпраці з окупаційною адміністрацією РФ», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігуранта затримали на етапі подачі документів для оформлення. У них він не вказував, що працював з росіянами.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.