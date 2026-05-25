Українські захисники вдарили по важливому пункту управління та зв’язку російських військ

У понеділок, 25 травня, Повітряні сили ЗСУ завдали удару крилатими ракетами Storm Shadow по важливому пункту управління та зв’язку російських військ на тимчасово окупованій Луганській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в понеділок, 25 травня.

«Цей удар підкреслює стратегічну далекоглядність, єдність планування та цілеспрямовані дії, які доводять, що жодна позиція російського агресора не є безпечною на українській землі», – наголосили військові.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Окрім цього, за даними Генштабу, цієї ночі Сили оборони уразили нафтобазу «Белец» у Брянській області.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також уражено склад зберігання боєприпасів ворога на ТОТ Криму, склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.

Крім того, під ударом був склад матеріально-технічних засобів росіян у районі Докучаєвська Донецької області.

Військові уразили комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника в Троїцькому Запорізької області.

Нагадаємо, востаннє про застосування ракет Storm Shadow повідомлялось 10 березня. Під ударом був російський завод з виробництва систем управління ракет «Кремній ЕЛ», розташований у Брянську.

Storm Shadow – високоточна крилата ракета великої дальності класу «повітря – поверхня», розроблена франко-британською компанією MBDA. Ракета може нести боєприпас вагою приблизно 450 кг. Storm Shadow має базову та експортну версію. Базова версія ракети здатна уразити ціль на відстані 560 км, такими ракетами володіють країни, що залучені до їх виробництва (Велика Британія, Франція та Італія). Своєю чергою, експортний варіант може уразити ціль на відстані до 250 км. Storm Shadow також називають аналогом американських ракет ATACMS наземного базування.