Агенти партизанського руху «АТЕШ» у понеділок, 25 травня, повідомили про проведену диверсію у Новоросійську напередодні атаки Сил оборони на нафтобазу «Грушева балка» – найбільше нафтосховище Кавказу.

За даними «АТЕШ», у ніч перед ударом партизани вивели з ладу об’єкти зв’язку та енергетичної інфраструктури, які забезпечували роботу російської протиповітряної оборони в районі Новоросійська. Йдеться про пошкодження кількох веж зв’язку, через які координувалися підрозділи ППО, а також трансформаторної підстанції, що живила частину військових і комунікаційних об’єктів.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Партизани стверджують, що через знеструмлення російські стаціонарні радіолокаційні станції втратили стабільну роботу, а системи виявлення безпілотників фактично були «засліплені». Це позбавило ППО можливості оперативно реагувати на цілі, що низько летять.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Місця проведення диверсій

Після цього 23 травня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Грушева балка». У «АТЕШ» зазначили, що об’єкт має стратегічне значення для російської армії, оскільки через нього здійснюється зберігання та перевалка пального для військової техніки, флоту та логістики РФ на півдні. Потужність нафтосховища оцінюється у 1,2 млн т нафтопродуктів.

Нагадаємо, тієї ж ночі росіяни повідомляли про дим над комплексом «Шесхаріс». Це найбільший на півдні Росії нафтоналивний термінал, який раніше вже атакували дрони.