В Одесі невідомі підірвали авто з двома людьми в салоні

В Одесі у Приморському районі вибухнув автомобіль, внаслідок чого поранення отримали двоє людей. СБУ розслідує справу як теракт. Про це у неділю, 24 травня, повідомили у спецслужбі.

Подія трапилась пізно ввечері 23 травня. До поліції надійшло повідомлення про вибух автомобіля Volkswagen на вулиці Університетській. Внаслідок детонації травмувалися двоє людей, які перебували в салоні авто.

На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції. Управління СБУ в Одеській області та Нацполіція кваліфікували подію як теракт (ст. 258 Кримінального кодексу України) та розпочали розслідування.

Нагадаємо, 5 травня СБУ повідомила, що затримала у Житомирі російську агентку, яка планувала підірвати адміністративну будівлю одного з підрозділів ЗСУ.

