Інцидент трапився 9 червня поблизу села Вербка Ковельського району

Народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко повідомив у суботу, 13 червня, що вніс заставу за двох чоловіків, які стали фігурантами справи щодо конфлікту з військовослужбовцями ТЦК на Волині.

Йдеться про Петра Смирнова та Марка Кузуба, які перебували у слідчому ізоляторі на час розгляду справи. За словами депутата, за кожного з них було сплачено заставу в розмірі 29 952 грн, а також комісію 299,52 грн. Загальна сума внеску склала понад 60 тис. грн.

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Гончаренко оприлюднив платіжки, які підтверджують сплату застави.

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Він також заявив, що чоловіки нібито захищалися від військовослужбовців ТЦК, які, за його словами, увійшли на приватну територію та намагалися затримати їх під час проведення мобілізаційних заходів.

«Петро та Марк лопатами відбивались від бандитів і прогнали їх зі свого подвірʼя. Далі виявилось, що бандити - це люди, які служать в ТЦК і таким чином вони проводять мобілізаційні заходи. Уявіть собі? Ця історія буде під моїм контролем. Ми зробимо все, щоб бандити були покарані, а наші громадяни не мали ніяких проблем», – написав нардеп.

Нагадаємо, інцидент стався у вівторок, 9 червня, поблизу села Вербка Ковельського району. За словами речниці обласного ТЦК та СП Уляни Кравчук, на виїзді з Ковеля поліцейські, які працювали разом із групою оповіщення, подали вимогу про зупинку водієві мікроавтобуса. Однак той проігнорував правоохоронців і продовжив рух, заїхавши до села Вербка. Після цього між цивільними чоловіками та представниками ТЦК виник конфлікт.