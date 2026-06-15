У понеділок, 15 червня, Рада Європейського Союзу схвалила додаткові санкції проти Росії. Нові обмеження стосуються 34 фізичних і 47 юридичних осіб, повідомили на офіційному сайті Ради ЄС.

«Сьогодні ми затвердили новий пакет санкцій, щоб посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Ці заходи спрямовані проти самого центру військово-промислового комплексу Росії, її “тіньового флоту” та мереж, які забезпечують гібридні атаки Москви проти Європи», – повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Зазначається, що ЄС запровадив санкції щодо семи громадян та 21 організації, причетних до підтримки російського ВПК і діяльності російських посередників у третіх країнах. До санкційного списку увійшли виробники та постачальники безпілотників й іншого військового обладнання для російських збройних сил, яке використовується у війні проти України. Серед них:

ВАТ «Науково-виробниче об’єднання імені Лавочкіна», засноване російською держкорпорацією «Роскосмос»;

ТОВ «Рустакт»;

ТОВ «АСФПВ»;

ТОВ «ІОНОС»;

китайська компанія Shenzhen Minghuaxin;

Xinxiang Richful Lubricant Additive Company – один із найбільших виробників та дистриб’юторів мастильних добавок, розташований у Китаї;

Військовий інноваційний технополіс «ЕРА» і Фонд перспективних досліджень – обидва створені російським урядом для розробки передових безпілотних систем військового призначення.

Також санкції застосували до двох громадян – Тахіра Гараєва та Костянтина Рогача, а також до 24 організацій. Усі вони пов’язані з постачанням та експортом сирої нафти або нафтопродуктів з Росії, зокрема через російський тіньовий флот. Санкції запровадили проти «Лукойл-Західний Сибір» та низки компаній, що базуються в Росії, Ліберії, Туреччині, ОАЕ, Азербайджані й Гонконзі.

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Окрім того, Рада ЄС вирішила поновити обмежувальні заходи, запроваджені Євросоюзом у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та Севастополя, та продовжити ці заходи до 23 червня 2027 року.

Кая Каллас зазначила, що паралельно в Євросоюзі триває робота над масштабним 21-м пакетом санкцій проти РФ. Вона додала, що західні санкції вже коштували Росії, за різними оцінками, від 1 до 1,3 трильйона євро.

Нагадаємо, 9 червня Європейська комісія презентувала пропозиції щодо нового 21-го пакета санкцій проти Росії. Цей пакет націлений на ключові сектори РФ, зокрема енергетику, фінанси та криптоактиви. Також ЄС вперше пропонує заборонити в’їзд до Євросоюзу всім, хто служив у ЗС РФ з початку повномасштабної війни.