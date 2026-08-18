РФ розробила безпілотник, який призначений для ураження ЛЕПів

Росія розробила спеціальний безпілотник для ураження опор ліній електропередачі. Новий тип дрона окупанти можуть застосувати під час осінньо-зимової кампанії ударів по критичній інфраструктурі України. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна», яке було опубліковане у вівторок, 18 серпня, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, українська розвідка очікує, що восени та взимку Росія продовжить атакувати критичну інфраструктуру України. Особливу загрозу становлять об’єкти енергетики, оскільки в холодний період вони є одними з найбільш вразливих. Зокрема, для ураження ліній електропередачі ворог розробив спеціальний безпілотник.

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«Наприклад, не так давно росіяни розробили безпілотник, який призначений для ураження електроопор – ЛЕПів. У його крилах закладено вибуховий елемент, який здатен перерізати метал», – розповів Скібіцький.

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У ГУР зазначають, що загальний перелік потенційних цілей Росії залишається незмінним. Серед них – підприємства оборонно-промислового комплексу, військові об’єкти, енергетична та логістична інфраструктура, а також автозаправні станції. Водночас російські удари можуть бути спрямовані не лише на електроенергетику. Під загрозою також залишаються об’єкти водопостачання, газотранспортна система та видобуток газу в Полтавській і Харківській областях.

Українська розвідка стежить за підготовкою Росії до можливих нових атак. Для цього, зокрема, аналізують розвідувальну діяльність противника та використовують супутникові дані.

Нагадаємо, Росія розгорнула щонайменше 10 нових баз для запуску далекобійних дронів біля кордонів України та Білорусі. Частина з них, за даними розслідування The Telegraph, може використовуватися для атак по цілях не лише в Україні, а й у країнах НАТО.