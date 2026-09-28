Оригінали скульптур встановлять в музеї

У Львові завершили реставрацію фасаду палацу Корнякта на площі Ринок, 6 (інша назва – Королівська кам’яниця), в якій працює Львівський історичний музей. Про подальший етап робіт повідомили у понеділок, 28 вересня, на сторінці Інституту Pоlonika після засідання консерваційної комісії.

Роботи на фасаді охопили комплексну реставрацію, зокрема консервацію тиньку й кам’яних архітектурних деталей. Також фахівці укріпили конструкцію муру аттика, відремонтували протипожежні стіни, відреставрували та частково замінили віконні конструкції. На третьому поверсі відновили первісні обрамлення вікон. Окремо відреставрували дерев’яну головну браму, замінили бляшані покриття, відремонтували систему водовідведення та блискавкозахисту. Крім того, відреставрували металеву ковану балюстраду балкона та виконали гідроізоляцію балконної плити.

Фото Інституту Pоlonika

Риштування поки не знімають, адже зараз триває останній етап проєкту – виготовлення копій скульптур, які розташують на аттику кам’яниці. Через незадовільний технічний стан оригінальні фігури короля та шести лицарів вирішили не повертати на фасад: їхні оригінали залишаться в експозиції музею, облаштованій в аркадах.

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Оригінали скульптур стоятимуть у музеї (фото Інституту Pоlonika)

На аттику встановлять точні копії скульптур. Під час засідання консерваційної комісії фахівці оглянули моделі, за якими виготовлятимуть майбутні репліки.

Для створення копій використали цифрові моделі, розроблені на основі попереднього 3D-сканування оригінальних скульптур. Виконавець також представив їхні 3D-друковані моделі та кам’яну модель однієї зі скульптур.

Фото Інституту Pоlonika

Нові фігури максимально точно відтворять форму оригіналів. Водночас під час їхнього виготовлення планують усунути технічні й технологічні недоліки, а також змінити монтажні рішення, які сприяли руйнуванню історичних скульптур.

Кам’яницю збудували у XVI ст. для міського купця грецького походження Костянтина Корнякта. Свою другу назву будинок отримав через те, що згодом його власником був король Речі Посполитої Ян III Собеський.