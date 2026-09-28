Володимир Зеленський повідомив, що в Росія розпочалась додаткова мобіліазація

Володимир Зеленський заслухав доповідь Головного управління розвідки. За даними розвідки, в Росії розпочалася додаткова мобілізація. Про це президент України повідомив під час звернення у понеділок, 28 вересня.

«Фактично росіяни вже почали додаткову мобілізацію – вони збільшують кількість людей, яких набирають різними методами. Планують збільшувати й залучення іноземців. І це важливо, щоб уряди країн, із яких Росія залучає людей собі в армію, протидіяли цьому», – розповів Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що Україна проінформує уряди країн, громадян яких Росія хоче залучити до війни. Крім того, Україні стало відомо, що росіяни планують залучити до своєї армії ще 10 тис. військових із Північної Кореї на додачу до 8 тис., які вже перебувають у Росії.

Володимир Зеленський розповів, що КНДР дозволяє залучати своїх військових до російської армії в обмін на технології. Зокрема, за підтримки РФ у Північній Кореї розгорнули виробництво ударних дронів типу «Шахед». Президент України закликав інші країни до посилення санкцій проти Росії, щоб знизити спроможність РФ воювати.

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«Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. І сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти. Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії, і закон Ліндсі Грема, а також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити», – наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, 5 серпня 2026 року Головне управління розвідки повідомляло, що у Воронезькій області Росії розгортають північнокорейський ракетний підрозділ, озброєний шістьма пусковими установками та 120 ракетами. Тоді повідомлялося, що підрозділ діятиме у складі 112-ї ракетної бригади ЗС Росії й налічуватиме приблизно 90 північнокорейських військових.

11 серпня Володимир Зеленський повідомляв, що Росія планує провести додаткову мобілізацію для продовження війни проти України після так званих виборів до Держдуми. Вибори проходили з 18 до 20 вересня 2026 року.