Оділь Рено-Бассо вперше приїхала до Львова

У Львові планують підвищити стійкість міського електротранспорту до відключень електроенергії. Проєкт орієнтовною вартістю 21 млн євро реалізують за підтримки ЄБРР. Про це у понеділок, 28 вересня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Під час першого візиту президентки Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо до Львова підписали відповідну угоду між Львівською міськрадою, Львівелектротрансом та ЄСББ.

Проєкт передбачає об’єднання 20 тягових підстанцій і трьох депо в єдину електричну мережу та встановлення систем накопичення енергії. Очікується, що це дозволить забезпечити до 7,5 години автономної роботи міського електротранспорту. Щодня трамваями та тролейбусами у Львові користуються понад 150 тисяч пасажирів.

«Йдеться про можливість запозичення від ЄБРР у розмірі 13,5 млн євро. Ще 7,5 млн євро грантових коштів планують залучити. Загальна вартість проєкту – 21 млн євро», – уточнили у міськраді.

Президентка ЄБРР також відвідала центр UNBROKEN, де ознайомилася з програмами реабілітації, підтримки ветеранів та навчальних програм. Крім того, Оділь Рено-Бассо побувала на Грибовицькому полігоні, де висадила дерево.

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Як підсумували у ЛМР, співпраця Львова та ЄБРР триває з 2008 року. Відтоді місто загалом залучило 217 млн євро: з них 172 млн євро – це кредити, 45 млн євро – гранти. Загалом це 12 спільних проєктів, з яких 8 уже реалізувалм, а 4 – ще в процесі. Серед проєктів: трамвай на Сихів, електронний квиток, біогазовий проєкт, ремонти доріг і підтримка критичної інфраструктури міста під час війни. А також у співпраці з ЄБРР закуплені нові трамваї та тролейбуси, реконструйовані трамвайне депо та тролейбусна контактна мережа, модернізовані тягові підстанції та збудована одна нова.