Теракт готували 21-річний киянин та 22-річна киянка

Прокурор змінив правову кваліфікацію обвинувачення 21-річному киянину, якого у Львові на Сихові затримали з вибухівкою – він разом із 22-річою киянкою готували теракт біля поліцейського відділку. Із державної зради його дії перекваліфікували на замах на терористичний акт – замість пʼятнадцяти років увʼязнення, йому загрожує вісім. Про це повідомив у фейсбуці адвокат 21-річного киянина Руслан Ружицький, у суботу, 26 вересня.

Руслав Ружицький опублікував відео, у якому розповів про зміну обвинувачення 21-річному киянину та показав частину обвинувального акту. У документі вказаний номер кримінального провадження, за яким можна знайти матеріали справи у судовому реєстрі, однак імен та прізвищ не розголошують.

В одній з ухвал цієї справи йдеться, що 31 березня 2025 року 21-річний киянин приїхав до Львова та у сумці приніс саморобний вибуховий пристрій на проспект Червоної Калини, 66 – навпроти входу до поліцейського відділку.

Того ж дня чоловіка затримали разом із 22-річною киянкою. Тоді про затримання двох людей із вибухівкою на Сихові ввечері 31 березня повідомили джерела «Суспільного» у правоохоронних органах. А у місцевих телеграм-каналах тоді з’явилися фото з місця події, де було видно перекритий проїзд та поліцейських біля Сихівської районної адміністрації.

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Згодом правоохоронці повідомили, що затримані діяли за завданням російських спецслужб. Вибухівку вони отримали від кураторів через телеграм, а сам пристрій був замаскований під вогнегасник. За версією слідства, чоловік та жінка мали здійснити вибух біля поліцейського відділку.

Після затримання 21-річному киянину висунули обвинувачення у державній зраді. Тепер цю частину обвинувачення, за словами його захисника, з нього зняли, а дії чоловіка перекваліфікували на замах на терористичний акт.

«Можете мене привітати. Прокурор змінив обвинувачення, забрав державну зраду і перекваліфікував на замах на терористичний акт. Це, напевно, найбільша перемога у Львівському СІЗО останнім часом», – сказав Руслан Ружицький.

Адвокат пояснив, що для його клієнта зміна кваліфікації важлива насамперед через можливе покарання. За словами Ружицького, 21-річний киянин боявся, що може отримати тривалий термін ув’язнення.

«Мій клієнт каже, що всім, хто з ним сидять у камері – їм дають 15 років. Довічне не дають, якщо там нічого не сталося, але 15 років дають усім. А так як це замах, то максимальне покарання має бути до восьми років позбавлення волі», – розповів захисник.

Він додав, що його клієнт після зміни обвинувачення відчув полегшення.

«Мій малий такий щасливий взагалі. Йому 21 рік і він такий радий, що змінили обвинувачення, тому що він казав: “Ну, 15 років я не зможу висидіти”», – сказав адвокат.

Водночас Ружицький вважає, що прокурор має ще раз змінити правову кваліфікацію. На думку захисника, дії його клієнта слід розглядати не як замах на терористичний акт, а як готування до нього.

«Я буду токсичний, але це все-таки життя мого клієнта. Прокурор насправді неправильно зробив кваліфікацію, тому що навіть ті всі обставини, на які він покликається – то правильно має бути “готування до терористичного акту”. А якщо вже готування, то це вже не максимальне покарання вісім років, а шість років», – заявив Ружицький.

Нагадаємо, ввечері 31 березня у Сихівському районі Львова правоохоронці затримали чоловіка та жінку, у яких виявили вибухівку. Спочатку правоохоронці офіційно не розголошували подробиць затримання.

Згодом стало відомо, що затриманими є 21-річний чоловік та 22-річна жінка з Києва. За даними слідства, вони планували підірвати районний відділ поліції у Львові.

Вибуховий пристрій, який вони мали використати, був замаскований під вогнегасник. За даними правоохоронців, вибухівку кияни отримали за вказівками кураторів через телеграм. Їх затримали до того, як вони встигли здійснити запланований вибух.