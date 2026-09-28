Петер Мадяр сам попросив призупинити його депутатську недоторканність

Парламент Угорщини призупинив депутатську недоторканність голови уряду Петера Мадяра у справі щодо мобільного телефона, який він нібито забрав у чоловіка під час конфлікту в одному з клубів Будапешта. Про це у понеділок, 28 вересня, повідомив угорський суспільно-політичний тижневик HVG.

За версією слідства, Мадяр відпочивав у клубі, коли між ним та одним із відвідувачів виникла суперечка. Чоловік у цей момент знімав главу угорського уряду на свій мобільний телефон.

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Як стверджує обвинувачення, Мадяр вихопив телефон із рук чоловіка, поклав його до кишені та відмовився повертати. Пізніше він, за версією слідства, викинув пристрій у воду. Сам Мадяр заявив, що готовий відповідати за свої дії.

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Водночас угорський прем’єр наголосив, що йому нічого приховувати, і саме тому він сам попросив призупинити його депутатську недоторканність.

Таким чином, парламент Угорщини погодився на призупинення імунітету Мадяра, що відкриває можливість для подальшого розгляду справи.

Нагадаємо, 9 травня в Угорщині розпочав роботу новий парламент, який підтримав Петера Мадяра на посаді прем’єр-міністра. За його призначення проголосували 140 депутатів, ще 54 виступили проти. Після голосування 45-річний лідер партії «Тиса» склав присягу та підписав указ про вступ на посаду.