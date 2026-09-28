Вадим Олійник заявив, що не звернув уваги на правила поводження з черепахами

Королівська поліція Оману затримала в місцевому аеропорту пару туристів з України, які каталися на морській черепасі, що відкладала яйця, та брали до рук черепашеня, яке щойно вилупилося.

Одним з перших про інцидент, який стався в районі Рас-Аль-Джінз, повідомив автор італійського природоохоронного проєкту Biologicamente. За його словами, відео опублікував користувач Вадим Олійник, який має 200 тис. підписників в інстаграмі. На кадрах видно, як чоловік та його партнерка по черзі сиділи на панцирі вагітної морської черепахи та тримали у руках черепашеня. За словами активіста, це відбувалося на очах волонтерів організації, яка нібито займається спостереженням за кладками морських черепах в Омані.

«Асоціація, якою керують серйозно й професійно, за підтримки наукового комітету, ніколи не дозволила б своїм волонтерам сідати на панцир черепахи, щоб зробити якесь ла*но-фото», – написав італійський активіст.

Він засудив дії туристів, наголосивши, що морських черепах не можна турбувати або піддавати стресу під час відкладання яєць. Він також заявив, що подав скаргу на туристів та організацію, яка допустила таку поведінку.

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27 вересня історія набула розголосу в українському сегменті соцмереж. Користувачі повідомили, що на відео та фото – фітнес-тренер Вадим Олійник та його партнерка, лікарка-косметологиня з Одеси Олена Кравченко.

В інстаграм-акаунті у Вадима Олійника вказано, що він є триразовим чемпіоном світу з калістеніки, майстром спорту з бойового самбо та триразовим рекордсменом Книги рекордів Гіннеса. Також він працює тренером в Абу-Дабі.

Управління з охорони навколишнього середовища‬⁩ Оману повідомило, що відстежує ситуацію та вжило необхідних правових заходів щодо порушників відповідно до чинного законодавства. Відомство наголосило, що не допустить дій, які можуть завдати шкоди дикій природі або її природному середовищу.

В українському благодійному фонді United for Animals заявили, що вчинок пари – це «демонстрація дикості та повної зневаги до життя». Там закликали спортивні федерації й профільні організації дати діям спортcмена етичну та дисциплінарну оцінку.

Після хвилі критики Вадим Олійник опублікував в інстаграмі відео з вибаченнями. Він заявив, що не звернув уваги на правила поводження з черепахами та «зробив помилку».