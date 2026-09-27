Александар Вучич обіймав пост президента Сербії з 2017 року

У неділю, 27 вересня, Александар Вучич подав у відставку з посади президента Сербії. Про це повідомило AFP та сербське видання Blik.

56-річний Александар Вучич оголосив, що йде з посади президента, щоб балотуватися на позачергових парламентських виборах. Вибори у Сербії відбудуться 25 жовтня.

Тимчасово виконувати обовʼязки глави держави буде Ана Брнабич.

Згідно з конституцією Сербії, після відставки президента у країні мають оголосити позачергові президентські вибори. Вони мають бути призначені за 60 днів від відставки президента.

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Зазначимо, 56-річний Александар Вучич обіймає пост президента Сербії з травня 2017 року. До того він двічі був премʼєр-міністром країни, віцепрем'єром, міністром оборони та міністром інформації. Його президентський термін мав закінчитися у 2027 році та повинен був стати останнім, оскільки законодавство Сербії забороняє обіймати пост президента більш ніж два строки.

Нагадаємо, про намір піти у відставку Вучич оголосив ще у червні 2026 року. Тоді він заявив, що звільнить пост президента «за кілька тижнів» та додав, що допоможе своїй партії перемогти на дострокових парламентських виборах. 9 вересня Вучич розпустив парламент та оголосив дату позачергових виборів – вони відбудуться 25 жовтня.

Додамо, відставка Вучича відбулася на тлі масштабних антиурядових протестів через трагедію у місті Новий Сад у 2024 році. Тоді на місцевому вокзалі обвалився бетонний навіс, який відкрили після реконструкції, загинули 16 людей.

Мітингувальники звинуватили владу в корупції та домоглися відставки прем’єр-міністра Мілоша Вучевича, який її допустив. Після цього протестувальники почали вимагати відставки президента Вучича, а в вересні 2025 року вийшли з вимогою провести дострокові вибори в країні.