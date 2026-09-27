Сергій Арбузов втік з України у 2014 році та перебуває під санкціями

Колишній голова Національного банку України та ексвіцепремʼєр-міністр уряду засудженого за держзраду Миколи Азарова Сергій Арбузов став депутатом Держдуми Росії. Він увійшов до фракції партії «Справєдлівая Росія», про що повідомив заступник лідера фракції Руслан Татарінов.

Партія, мандат якої отримав 50-річний Арбузов, пройшла до Держдуми Росії за результатами псевдовиборів до парламенту, подолавши 5-відсотковий поріг. Під час представлення Сергія Арбузова Татарінов назвав його політиком, який «не підтримав режим Зеленського в Україні».

На псевдовиборах Арбузов очолив регіональну групу №5, до якої Росія включила окуповані території України – Донеччину, Луганщину, Крим, Запоріжжя та Херсонщину.

Сергій Арбузов з 2010 по 2013 рік очолював Національний банк України, а з 2012 року був першим віцепремʼєр-міністром в уряді проросійського Миколи Азарова, засудженого у грудні 2025 року за державну зраду. У 2014 році він втік з України та перебуває в розшуку МВС як підозрюваний у корупції.

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За даними слідства, Арбузов привласнив 120 млн грн на створенні телеканалу БТБ. У січні 2020 року йому заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У квітні 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Сергія Арбузова. Йому заблокували активи та рахунки в Україні та позбавили державних нагород. Крім того, ще у 2014 році санкції проти Арбузова запроваджував і Євросоюз. Втім, у 2021 році його виключили з санкційного списку.