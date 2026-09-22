Фрідмана та Усманова виключили з санкійного списку ЄС

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження санкцій проти осіб, причетних до загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців. Водночас із санкційного списку вилучили російських олігархів Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана, передає «Європейська правда».

«Під час перегляду санкцій Рада також ухвалила рішення не продовжувати включення до списку трьох фізичних осіб та однієї юридичної особи, а також виключити зі списку трьох померлих осіб», – йдеться в заяві Ради ЄС.

Санкційні обмеження застосовуються до понад 3 тис. фізичних та юридичних осіб. Йдеться про обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів, а також заборону надавати гроші чи інші економічні ресурси особам та організаціям, які внесені до санкційного списку. У заяві Ради ЄС не вказані імена людей, до яких ЄС вирішив надалі не застосовувати санкції, однак, за даними «Європейської правди», обмеження не застосовуватимуться до двох російських олігархів – Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Імʼя третьої людини наразі невідоме.

Рішення прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що росіяни безперервно атакують Україну й назвав зняття санкцій із людей, наближених до Владіміра Путіна, «самовбивчим» рішенням.

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«У той час коли Росія завдає жорстоких ударів по наших людях і навіть зараз, під час Генасамблеї, тривають повітряні тривоги в багатьох регіонах через дрони та балістику, сигнали про зняття санкцій з окремих російських олігархів виглядають самовбивчо та контрпродуктивно. Війни завершуються рішучістю і силою, а не поблажками для наближених агресора», – написав Володимир Зеленський.

Міхаїл Фрідман та Алішер Усманов перебували під санкціями ЄС із 2022 року. ЄС звинувачував Фрідмана та Усманова у тому, що їхній бізнес забезпечує значні фінансові надходження до російського бюджету, який спрямовується на фінансування війни проти України. Крім того, олігархи підтримували розпочату Росією війну.

Ініціаторами виключення Усманова були Словаччина та Франція, а Фрідмана – Люксембург. Франція пояснила свою позицію «конкретною проблемою національної безпеки». За даними Financial Times, Франція хотіла зняти санкції з Усманова в межах угоди з Азербайджаном, де нещодавно затримали двох французів. Однак Баку цю версію заперечив.