Сцена Львівського академічного театру опери та балету

У Львівському академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької оголосили тендер на проведення реставраційних робіт, зокрема модернізацію сцени, на загальну суму 73,2 млн грн.

Аукціон відбудеться 5 жовтня 2026 року, термін подання тендерних пропозицій спливає 3 жовтня. Крім того, заявник зазначає, що всі роботи мають виконати до 31 грудня цього року.

Роботи передбачають оновлення механізмів підйому декорацій і завіси, систем керування сценою, електромереж та постановочного освітлення, а також реконструкцію конструкцій і настилу сцени.

На сцені встановлять понад 300 нових сценічних блоків, рами противаг та сталеві канати. Також повністю оновлять настил сцени загальною площею 570 м². У театрі модернізують електричну систему. Понад 40 км старої проводки планують замінити новими кабелями. Окрім цього, встановлять сучасні розподільчі шафи, пульт помічника режисера для керення антрактно-розсувною завісою, світлодіодне освітлення, нові прожектори та нову систему керування світлом.

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Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької збудований у 1904 році і є пам’яткою архітектури національного значення.

До слова, у травні 2026 року у Львівській опері проводили тендер на ремонт підвальних приміщень театру на 1,248 млн грн. Переможцем стала компанія «АРХІБУД" ГО "ВО СОІУ"» з фінальною пропозицією 1,117 млн грн. Усі необхідні роботи мали завершити 27 серпня 2026 року відповідно до протоколу.

Також у липні 2024 року компанія виконувала ремонт паркетного покриття глядацького залу та сцени оперного театру на суму 218 тис. грн. Опісля, у вересні того ж року підприємство перемогло в тендері на ремонт приміщень 5-го поверху театру (коридор, сходовий марш, мальовнича майстерня) із кінцевою вартістю 446 тис. грн.

Засновником ПОГ «АРХІБУД" ГО "ВО СОІУ"» є Громадська організація «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України», засновниками якої є харків’янин Олександр Сітенко та двоє киян – В’ячеслав Рябченко і Альберт Корнєєв.