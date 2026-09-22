Скеля «Чортів камінь» сягає 16 метрів заввишки

Суд за поданням прокурорів зобов’язав Підкамінську селищну раду встановити межі місцевої геологічної пам’ятки природи та забезпечити охоронний статус «Чортового каменю». Про це у вівторок, 22 вересня, повідомили в прокуратурі Львівщини.

Йдеться про ерозійний останець морських рифів Товтрів, або Медоборів, Сарматського віку, розташований в околицях Підкаменя на Львівщині. Скеля, відома як «Чортів камінь», має площу близько 3 тис. м² та сягає 16 метрів заввишки. Це фрагмент бар’єрного рифу, який сформувався приблизно 11-14 млн років тому в акваторії давнього Сарматського моря. Його основу утворили рештки безхребетних організмів і водоростей.

Фото прокуратури

«Тривалий час селищна рада не вживала заходів щодо встановлення меж пам’ятки на місцевості. Це створювало ризики незаконного відведення земель природно-заповідного фонду у приватну власність», – йдеться у повідомленні.

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Суд повністю погодився з аргументами прокурорів та рішенням повністю задовольнив позов. Зазначається, що на сьогодні селищна рада рішення суду виконала повністю, а відомості щодо меж території природно-заповідного фонду внесені до Державного земельного кадастру.