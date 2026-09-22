У Львові кожен знайде те, що йому сподобається. Хтось їде сюди, щоб відчути атмосферу європейського міста, щоб посмакувати смачною кавою та відвідати безліч закладів з оригінальними концепціями, чи насолоджуватись архітектурою та культурою. Львів може бути містом для поїздки на вихідні, а може закохати вас у себе назавжди.

Зібрати усі туристичні локації Львова у одному місці складно та й маршрут кожен планує, залежно від власних зацікавлень. Ми ж пропонуємо підбірку найпопулярніших туристичних місць, зокрема панорамні точки, музеї, храми, місця пам’яті та просто локації, які варто відвідати.

Це обов’язково побачити

Кожен турист у Львові має відвідати центр міста – прогулятися площею Ринок, проспектом Свободи та побачили львівську Оперу. У центрі краще не дивитися на карту, а просто блукати старими вуличками та насолоджуватися архітектурою.

Львівський оперний театр (фото ZAXID.NET)

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Так можна знайти вул. Вірменську, Італійський дворик чи звернути увагу на «Чорну кам’яницю» або відвідати Будинок вчених. До слова, під чорним шаром на фасаді будівлі «Чорної кам'яниці» на площі Ринок реставратори знайшли залишки червоної і білої фарб. Ми раніше розповідали про те, чому фасад цієї кам’яниці саме чорний. Її захистили спеціальною конструкцією від ймовірних руйнівних загроз під час війни.

Справжньою архітектурною перлиною є палац Потоцьких на вул. Миколи Коперника, 15. Це одна з небагатьох аристократичних резиденцій, що збереглася майже у первісному вигляді. Раніше ZAXID.NET детально розповідав про історію цього палацу.

Палац Потоцьких (фото ZAXID.NET)

Варто також звернути увагу на унікальну пам’ятку архітектури пізнього ренесансу – каплицю Боїмів, що є окрасою Катедральної площі. Детальну історичну довідку, графік роботи та вартість квитків читайте за посиланням.

Каплиця Боїмів є окрасою Катедральної площі (фото ZAXID.NET)

Якщо ж хочеться прогулятися у парку, то у самому центрі міста є парк імені Івана Франка – він найстаріший у місті та загалом в країні. Парк на цьому місті заснували ще у другій половині XVI століття, у різний час його називали Єзуїтським садом, Поєзуїтським садом, парком імені Костюшка.

Озеро у Стрийському парку (фото ZAXID.NET)

Ще один знаковий та безперечно улюблений парк львів’ян – Стрийський. Тут можна відвідати оранжерею, подивитися на лебедів, милуватися фонтаном та просто спокійно прогулятися, адже це один з найбільших парків Європи із територією у 50 га.

Панорами Львова

Побачити місто з висоти пташиного польоту – завжди гарна ідея. У Львові є кілька популярних туристичних точок, які чудово для цього підійдуть.

Оглядовий майданчик на львівській Ратуші

На площі Ринок у самому центрі Львова усі охочі можуть піднятися на вежу Ратуші. У будні дні потрапити на вежу можна переважно у вечірні години, на вихідних протягом усього дня. Вартість квитка для дорослого – 100 грн, для дітей (від 7 до 13 років) та студентів – 50 грн, для учасників бойових дій, людей з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей до 6 років, членів сімей загиблих захисників та інших категорій – вхід безкоштовний.

Оглядовий майданчик на Ратуші (фото Романа Балука/ЛМР)

Важливо, що піднятися на вежу можна лише за попередньої реєстрації (у той самий день) у Центрі туристичної інформації, що на площі Ринок, 1. Там також зможуть надати багато корисної інформації для туристів.

«Високий замок»

Парк «Високий замок» розташований на найвищому пагорбі міста, тому звідси відкривається чудова панорама. Сюди люблять приходити туристи та місцеві, а ще це абсолютно безкоштовно. У парку є нижній та верхній оглядові майданчики.

Панорама з "Високого замку" (фото сайті Lviv.travel)

Лиса гора або є гора Лева

Неподалік від «Високого замку» є інших пагорб – Лиса гора або гора Лева, звідки теж відкриється красива панорама, але сюди приходять переважно місцеві, тому людей тут суттєво менше, ніж на «Високому замку». Колись на цьому пагорбі був другий замок-палац короля Лева Галицького. Лиса гора розташована між вулицями Олекси Довбуша та Опришківською.

Фото з сайту "Стежками України"

Меморіал пам’яті героїв Небесної Сотні

На вулиці Максима Кривоноса у центрі Львова розташований меморіал пам’яті героїв Небесної Сотні. Це простір зробили для вшанування пам’яті загиблих під час Революції гідності, а з оглядового майданчика відкривається панорама на місто.

Меморіал пам’яті героїв Небесної Сотні (фото ЛМР)

Вже органного залу

Львівський органний зал, що на вул. Степана Бандери, 8, запрошує побачити місто з нового ракурсу. Щоб відвідати Західну вежу органного залу потрібно придбати квиток вартістю 100 грн, одночасно на вежі можуть перебувати шестеро людей, а дітям до 10 років вхід заборонений. Відвідування вежі можливе щодня із 13:00.

Дівчина фотографує панораму Львова з вежі органного залу (фото Анастасії Смольєнко для ЛМР)

Храм святих Ольги і Єлизавети

На площі Кропивницького неподалік головного залізничного вокзалу Львова розташований неоготичний храм святих Ольги і Єлизавети, який зачаровує своєю архітектурою. У цьому храмі також є оглядовий майданчик, але під час воєнного стану він зачинений для відвідувачів.

Вид з оглядового майданчика храму святих Ольги і Єлизавети

Оглядовий майданчик Цитаделі

На вул. Грабовського, 11, де розташований готель «Citadel Inn», є оглядовий майданчик, з якого відкривається красива панорама на місто.

Готель Citadel-Inn

Радимо також звернути увагу на низку закладів, звідки відкриється панорама на місто:

Ресторан «Панорама» на проспекті Свободи, 45

Ресторан «36по» на площі Ринок, 36

Ресторан «Євроготелю» на вул. Тершаковців, 6а

Ресторан Cloud no.7 Panorama на площі Соборній, 14

Dnister Panorama Bar на вул. Яна Матейка, 6

Музеї, в яких не нудно

«Шевченківський гай»

На вул. Чернеча гора, 1, є не просто музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (у народі «Шевченківський гай»), а справжнє історичне українське село – навіть не одне. Тут відтворено особливості етнографічних регіонів чи історико-етнографічних груп: Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини, Буковини, Покуття, Поділля, Закарпаття, Львівщини. Найдавніша хата у музеї збудована ще у 1749 році. Сюди точно варто потрапити хоча б раз.

«Шевченківський гай» (фото ZAXID.NET)

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Музей науки

На вул. Стрийській, 200а, працює Музей науки, який буде цікавий і дорослим, і дітям. Тут не лише можна торкатися експонатів, а й треба це робити. Відвідувачі можуть ставити власні експерименти й запускати різноманітні механізми.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Музей «Арсенал»

На вул. Підвальній у центрі Львова працює унікальний музей зброї, який розташований у приміщенні колишнього міського арсеналу – пам’ятці архітектури ХVI ст.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Музей «Арсенал» (фото ZAXID.NET)

Національний музей імені Андрея Шептицького

Це найбільший художній музей України, розташований біля оперного театру у Львові. Його засновано в 1905 році як приватну фундацію видатного церковного і культурно-громадського діяча та мецената митрополита Андрея Шептицького під назвою «Церковний музей». 13 грудня 1913 року урочистим актом передано в дар українському народові як Національний музей у Львові.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Національний музей імені Андрея Шептицького (фото ЛОР)

Державний природознавчий музей

На вул. Театральній, 18 працює природознавчий музей, у якому буде цікаво дорослим і дітям. У фондах музею зберігають давні колекції засновника музею графа Володимира Дідушицького, колекція 100-річних метеликів та жуків, кістяк мамонта та волохатий носоріг.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Державний природознавчий музей (фото ZAXID.NET)

Аптека-музей «Під чорним орлом»

В самому серці Львова, на розі вулиць Ставропігійської та Друкарської, розташована найдавніша діюча львівська аптека, яку у 1966 році перетворили на музей. Приміщення музею розташовані на двох поверхах та у підвалі будівлі. У одній з кімнат колись була лабораторія алхіміка. Раніше ZAXID.NET детально розповідав про це місце.

Аптека-музей «Під чорним орлом» (фото ZAXID.NET)

Музей історії релігії

У будівлі Домініканського монастиря розташований музей історії релігії – місце, де львів’янам та гостям міста розкажуть не лише про християнство, а й про буддизм, іслам, юдаїзм та релігії давнього світу.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Музей історії релігії (фото Тетяни Жмурко)

«Тюрма на Лонцького»

Експозиція у Національному музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» має три сюжетні лінії: історія споруди, в’язничний побут та масові розстріли в кінці червня 1941 року. Серед тюремних камер, в яких відтворено умови в’язничного побуту, варто звернути увагу на «камера смертників» – в ній в’язні очікували на виконання вироку, яким нерідко був розстріл.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Типовий кабінет слідчого з портретом Сталіна на стіні у «Тюрмі на Лонцького» (фото ZAXID.NET)

Музей етнографії та художнього промислу

Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України розташований у одному з найкрасивіших будинків на проспекті Свободи. Він входить до переліку найкращих музеїв країни. Тут показують унікальну колекцію годинників XV – XIX ст., порцеляни, меблів та елементів побуту європейців протягом п’яти століть.

Головна будівля тимчасово зачинена, але частину виставок можна побачити на площі Ринок, 10.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Карета XVIII ст., яка стоїть у холі музею етнографії та художнього промислу (фото ZAXID.NET)

«Львіварня»

На території «Львівської пивоварні» працює унікальний музей пива – «Львіварня», що вважається одним з найкращих музейно-культурних комплексів Східної Європи. Тут розповідають як і коли виникло пиво, чому спершу його пили через соломинку, а також про розвиток пивоваріння у Львові.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

«Львіварня» (фото ZAXID.NET)

Музей скла

У підвалі палацу Бандінеллі діє унікальний музей скла. Тут зібрані давні експонати I-II ст. нашої ери та приклади виробів зі скла часів Київської Русі. У музеї розповідають про історію та технології виготовлення скляних виробів, а також показують вироби сучасних майстрів.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Музей «Личаківське кладовище»

Територія «Личаківського кладовища» охоплює понад 42 га – тут поховано понад 300 тисяч людей, серед них видатні українці, поляки, вірмени, німці, а окремі надгробки старіші за саме кладовище – їх перенесли сюди з інших кладовищ. «Личаківський цвинтар» – це один з найбільших некрополів Європи.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Музей «Територія терору»

Музей розташований на проспекті Чорновола у Львові на території колишніх ґетто (1941–1943 роки) та пересильної тюрми №25 (1944–1955 роки). Музей є прикладом меморіалізації суперечливої спадщини, яка лишилися після Другої світової війни та розпаду Радянського Союзу.

Деталі, графік роботи та вартість квитків дивіться на сайті.

Музей «Територія терору»

Це лише кілька львівських музеїв, на які варто звернути увагу, повний перелік є значно більшим.

Церкви Львова

Львів має багато церков, які є не лише духовними святинями, а й архітектурними шедеврами. Ми наведемо лише декілька найвідоміших релігійних споруд, які варто відвідати у місті.

Церква святого Андрія

У самому центрі Львова на площі Соборній, 3а, розташована церква святого Андрія УГКЦ, яка має давню історію й багате оздоблення. Інтер’єр цієї церкви вважається одним із найбагатших у Львові.

Церква святого Андрія (фото di.oborska)

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла

Ще одна велична пам’ятка архітектури розташована на вул. Театральній, 11. Мова про Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла – першу барокову споруду у Львові, якій близько 400 років. Під час повномасштабної війни саме у цій церкві прощаються із загиблими військовослужбовцями, проводжаючи у останню путь.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (фото ZAXID.NET)

Домініканський собор (греко-католицька церква Святої Євхаристії)

Це ще одна велична архітектурна памятка пізнього бароко у самому центрі Львова на площі Музейній. Монастир домініканів на цьому місці заснували ще у XIII столітті на прохання дружини українського князя Лева Даниловича. Через аварійний стан готичний домініканський костел розібрали 1748 році. Новий храм спорудили за проектом військового інженера, генерала артилерії Яна де Вітта у пізньобароковому стилі. Домініканський собор став греко-католицьким храмом Святої Євхаристії з 90-х років.

Домініканський собор (фото ZAXID.NET)

Архикатедральний собор святого Юра

Головний греко-католицький храм Львова розташований на площі Святого Юра, 5. Це величний рококовий архітектурний ансамбль XVIII століття – до нього входять собор, дзвіниця, митрополичі палати і капітульні будівлі.

Архикатедральний собор святого Юра

Латинська катедра

У центрі Львова, зовсім поруч із площею Ринок, височіє Латинська катедра – зараз це римо-католицький Архікатедральний собор Успіння Пресвятої Діви Марії. Це одна з найдавніших святинь міста, збудована у стилі готики ще у XIV столітті.

Латинська катедра (фото ZAXID.NET)

Вірменський собор

Вірменський собор є центральною спорудою вірменського кварталу або дільниці середмістя Львова. Цей собор зведений наприкінці XIV століття під керівництвом сілезького архітектора Дорінґа. Цікаво, що він є однією із небагатьох середньовічних повністю збережених пам'яток архітектури Львова.

Вірменський собор (фото "Інтерактивний Львів")

Церква Успіння Пресвятої Богородиці

На вул. Руській у центрі Львова розташована церква Успіння Пресвятої Богородиці, яка одразу впадає у очі своєю архітектурою. Ансамбль храму складається з трьох споруд: вежі Корнякта, каплиці Трьох Святителів і власне самої Успенської церкви.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (фото ZAXID.NET)

Храм святих Ольги і Єлизавети

Це справжня візитна картка Львова. Оскільки неоготичний храм розташований на площі Кропивницького біля залізничного вокзалу, то більшість туристів, приїжджаючи у місто потягами, бачать цю святиню. Костел збудували впродовж 1904–1911 років, але до 1913 року тривали роботи по оздобленню. Камінь під будівлю заклав австрійський імператор Франц Йосиф.

Храм святих Ольги і Єлизавети (фото ZAXID.NET)

Церква Преображення Господнього

На вул. Краківській, 21 у центрі Львова розташована церква Преображення Господнього УГКЦ, яка зведена у стилі неокласицизму з елементами бароко. У 1923 році саме у цій святині вперше на західноукраїнських землях відбулася божественна літургія літературною українською мовою.

Церква Преображення Господнього

Пам'ять

Прогулюючись Львовом, варто звернути увагу також на місця вшанування пам’яті – ми уже згадували про Личаківське кладовище та Меморіал героям Небесної Сотні, але сюди варто додати й місця спочинку сучасних українських героїв.

Військовий меморіал

На вул. Мечникова біля входу на Личаківське кладовище є поле почесних поховань, де спочивають загиблі під час повномасштабної війни військові. Тут планують облаштувати військовий меморіал. У грудні 2025 року на цій ділянці закінчились місця для поховання, тому міська влада відкрила нове поле почесних поховань №87, що на колишньому Пагорбі слави на вул. Пасічній.

На вул. Мечникова є поле почесних поховань військових (фото ЛМР)