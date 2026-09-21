Низка американських телеканалів оголосили Дональду Трампу байкот

П’ять американських медіагруп – Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News – оголосили про рішення призупинити спільне висвітлення заходів президента США Дональда Трампа після того, як він заборонив журналістам CNN та MS NOW, а також виданню Politico доступ до Білого дому, звинувативши їх у поширенні «фейкових новин». Про це йдеться у спільній заяві медіагруп, опублікованій у понеділок, 21 вересня, зокрема, на сайті Fox News Media.

Як розповіло CNN, п’ять медіагруп по черзі здійснюють зйомку президента та діляться отриманими відеоматеріалами між собою та з іншими представниками преси. У п’ятницю, 18 вересня, Дональд Трамп заявив, що заборонив журналістам CNN, MS NOW та Politico доступ до Білого дому.

«ЗМІ не повинні мати права постійно писати чи розповідати вигадки та брехню, висвітлюючи діяльність президента США, адміністрації Трампа чи Сполучених Штатів Америки», – заявив Дональд Трамп.

У понеділок, 21 вересня, саме телеканал CNN мав виконувати роль представника пулу в Білому домі та поділитися відеоматеріалами з колегами. Через заборону Трампа CNN не зміг цього зробити, а решта членів пулу заявили, що також не здійснюватимуть зйомку президента США на знак солідарності з колегами.

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«Суспільство має життєво важливий інтерес в отриманні точної та незалежної інформації про свою владу. Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність новинної організації через незгоду з її матеріалами», – йдеться у спільній заяві членів пулу: Fox News Media, ABC News, CBS News, CNN та NBC News.

Крім того, медіа, яким Трамп заборонив доступ до Білого дому, повідомили, що подають позов до суду. Журналісти наголосили, що дії президента США загрожують свободі преси та праву суспільства на незалежну журналістику.

«Сьогодні вранці ми повідомили уряд, що подаємо позов, аби захистити наші права, гарантовані Першою поправкою до Конституції, та відстояти принцип, згідно з яким уряд не вирішує, що саме має висвітлювати чи публікувати преса. Без жодного попередження чи дотримання належних процедур Білий дім анулював акредитацію наших журналістів через невдоволення нашими матеріалами», – наголосили журналісти.

Цього ж дня Дональд Трамп відреагував на протест журналістів та заявив, що не тисне на ЗМІ, й знову звинуватив пресу у поширенні «фейкових новин».

«Білий дім не чинить тиску на вільну пресу – цінність, яку я шаную. Він виступає проти “фейкових новин” – явища, що розрослося, наче ракова пухлина, у наших улюблених Сполучених Штатах Америки. Це явище є корумпованим й вийшло з-під контролю. Воно становить загрозу нашій національній безпеці, і його необхідно зупинити – негайно! Дякую за увагу до цього питання», – написав Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Зауважимо, що телеканал Fox News, який підтримав протест ЗМІ, вважають консервативним медіа, лояльним до Республіканської партії США. У 2019 році The Washington Post писала про тісний зв’язок між Трампом і Fox News та зазначала, що президент очікував від телеканалу ще прихильнішого висвітлення.

До слова, 15 березня 2025 року Дональд Трамп своїм указом скоротив Агентство з глобальних медіа (USAGM), яке фінансувало «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо Вільна Азія». Через це редакцію української служби «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. 5 серпня 2026 року керівник української редакції «Голосу Америки» Руслан Петричка повідомив про часткове відновлення роботи.