Трамп заявив, що через українські атаки багато нафтопереробних заводів Росії зупинили роботу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над дизельною промисловістю через війну в Україні та висловив з цього приводу жаль. Про це він написав у понеділок, 21 вересня, у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, велику кількість російських нафтопереробних заводів підірвали, і вони щонайменше тимчасово не працюють.

«Росія, на жаль, втратила контроль над своєю дизельною промисловістю через війну з Україною», – написав Трамп.

За його словами, від війни щомісяця гине «25 тис. людей, переважно солдатів». Дональд Трамп заявив, що «безглузда і нескінченна війна» проти України має завершитися та наголосив, що від неї страждає весь світ.

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Зазначимо, повідомлення Трампа зʼявилося на тлі його розмови з українським президентом Володимиром Зеленським перед їхньою зустріччю під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. За даними Axios, Трамп неодноразово закликав Зеленського припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Нагадаємо, зокрема 13 вересня Трамп заявив, що атаки України на Росію спричиняють дефіцит дизельного палива у всьому світі.

Доповнено. Володимир Зеленський відреагував на допис Дональда Трампа. Він повідомив, що Україна готова до деескалації, однак Росія також має продемонструвати готовність до миру та припинити удари по цивільній інфраструктурі.