Ярослав Качинський заявив, що членство Польщі у НАТО могло зіграти роль у планах України

Лідер польської партії «Партія і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що на початку повномасштабної російсько-української війни Україна нібито мала намір втягнути Польщу у війну або навіть створити «єдину державу». Про це він заявив під час молодіжного конгресу в місті Августів, повідомила у понеділок, 21 вересня, польська газета Rzeczpospolita.

За словами Качинського, на початку повномасштабного вторгнення Україна очікувала від Польщі дій, на які та не могла погодитися. Втім він стверджує, що Польщі «вдавалося знайти рішення, яке підтримувало добрі польсько-українські відносини».

«Пізніше все стало розвиватися зовсім по-іншому, але треба чітко заявити, що українці змінили свою думку. Я думаю, що у них спочатку була дещо дивна ідея, що вони втягнуть нас у цю війну, навіть на основі створення єдиної держави. Виступ Зеленського в Сеймі був саме в цьому напрямку», – заявив Качинський.

На думку лідера «ПіС», Україна могла неправильно оцінити можливості Польщі на початковому етапі російського вторгнення. За його словами, Польща практично не мала реальних збройних сил та не могла вступити у війну. Качинський додав, що Росія цього не помітила «через добру репутацію, яку ми мали серед росіян».

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Ярослав Качинський вважає, що членство Польщі у НАТО також могло зіграти певну роль у планах України.

«Крім того, йшлося також про вступ до НАТО. Вони, мабуть, думали, що таких цілей можна досягти, але я не впевнений у цьому; це визначать історики», – сказав він.

Політик зазначив, що ще перед повномасштабною війною Росії проти України тривала гібридна війна, і польський уряд готувався до можливого розвитку подій.

Нагадаємо, 20 вересня словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо звинуватив західні країни у провокуванні війни з Росією, бо вони буцімто «марно підливали олію у вогонь» російсько-української війни. На думку Фіцо, політики Заходу хочуть спровокувати конфлікт НАТО з Росією, якщо Україна зазнає поразки на полі бою.