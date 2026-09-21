50-річного жителя Гельсінкі передали російській стороні після затримання у Буркіна-Фасо

50-річного жителя Гельсінкі, який після початку повномасштабного вторгнення Росії добровольцем воював на боці України, передали російській стороні після затримання у Буркіна-Фасо. Нині чоловік перебуває у в’язниці в Самарі. Про це йдеться у розслідуванні фінського видання Helsingin Sanomat.

Чоловік, якого журналісти називають Мікаелем, вирушив в Україну невдовзі після початку повномасштабної війни. Він служив в одному з підрозділів української армії, а згодом допомагав комунікувати між іноземними добровольцями та українськими військовими, оскільки вільно володіє фінською та російською мовами.

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Наприкінці зими 2025 року Мікаель повернувся до Фінляндії. За даними Helsingin Sanomat, його виїзд з України був швидким і несподіваним – українські органи почали перевіряти обставини використання ним коштів та ввезених автомобілів. Офіційного підтвердження деталей цього розслідування фінські журналісти не отримали.

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Навесні 2025 року чоловік вирушив до Сьєрра-Леоне разом із групою приблизно з десяти людей. Більшість із них були фінами, а частина раніше воювала в Україні. За словами учасників поїздки, вони планували працювати охоронцями на золотій копальні та шукали цивільну роботу. Через кілька місяців Мікаель разом з італійцем Паоло, який також мав бойовий досвід в Україні, вирушив до Буркіна-Фасо. Там вони мали працювати у гірничодобувній сфері на ту саму компанію.

Однак через кілька годин після прибуття до готелю в столиці країни Уагадугу невідомі озброєні люди затримали чоловіків. Їх вивезли в кайданках і із зав’язаними очима. Італійця звільнили приблизно через три місяці після втручання посольства Італії, однак Мікаель залишився під вартою.

За даними HS, Буркіна-Фасо восени 2025 року передала жителя Гельсінкі Росії. Коли у листопаді того ж року Міністерство закордонних справ Фінляндії запросило інформацію про його місце перебування, влада Буркіна-Фасо заявила, що не бачила чоловіка на території країни.

У РФ проти Мікаеля відкрили справу за звинуваченням у найманстві. Судовий розгляд тривав близько двох місяців. За даними Helsingin Sanomat, Басманний суд Москви ухвалив рішення у листопаді 2025 року, однак документ засекречений. Через це невідомо, яке саме покарання призначили чоловікові та чи набрало рішення остаточної сили. Наразі він перебуває у в’язниці в Самарі.

Ситуацію навколо зникнення Мікаеля розслідують у Фінляндії поліція, Служба безпеки та Міністерство закордонних справ. У Центральній кримінальній поліції заявили, що встановлюють місце перебування людини, яка вважається зниклою. Водночас правоохоронці наразі не повідомляли про виявлені ознаки злочину у Фінляндії.

Окреме питання стосується громадянства чоловіка. У Фінляндії він жив на підставі посвідки на проживання та користувався паспортом іноземця, де був зазначений як особа без громадянства. Водночас фінська влада підозрює, що Мікаель насправді має громадянство Росії та протягом років надавав органам влади неправдиву інформацію про відсутність російського паспорта.

Журналісти також зазначають, що саме невизначеність щодо його громадянства могла мати значення для дій українських органів та подальшого судового переслідування в Росії.

Нагадаємо, у 2025 році російські силовики затримали в аеропорту Єкатеринбурга Івана Столбова, який перед поїздкою до Росії проживав в Івано-Франківську. За версією російського слідства, підставою для затримання стали 11 переказів по 100 грн на рахунок української організації, яка, як стверджують у РФ, допомагала ЗСУ. Суд визнав його винним у державній зраді та призначив 13 років колонії суворого режиму.