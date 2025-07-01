Дмитро Шанаєв не визнав провини та закликав суддю відпустити його з-під варти

Російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 20 років колонії суворого режиму полоненого військовослужбовця бригади «Азов» Дмитра Шанаєва, повідомило у вівторок, 1 липня, російське видання «Медіазона». Український боєць потрапив у полон у 2022 році разом з іншими захисниками «Азовсталі» в Маріуполі.

За словами військовополоненого бійця, він народився у столиці Таджикистану Душанбе у 1990 році, а згодом разом із батьками переїхав до Черкас. У 2008 році пішов на строкову службу в українську армію, 2017 року підписав контракт з Національною гвардією, а пізніше долучився до «Азову», у складі якого 2022 року потрапив у російський полон.

Його звинуватили нібито в участі в терористичному угрупованні та навчанням в цілях тероризму. Сам Дмитро Шанаєв провини не визнав та наголосив, що не брав участі у бойових діях та жодного разу не застосовував зброю, оскільки займався кадровим складом у своїй роті.

Зазначається, що на одному із засідань прокурор виголосив свідчення свідка, який заявляв, що Шанаєв «дотримувався радикальних поглядів українського націоналізму та русофобії й у зв'язку з цим говорив лише українською мовою». Крім того, свідок стверджував, ніби український військовий «висловлював ненависть до росіян» і вступив до «Азову» з ідеологічних мотивів.

Згідно з оголошеними в суді матеріалами, у Дмитра Шанаєва діагностували гепатит С, крім того, у полоні в нього почало боліти серце.

Під час останнього слова Дмитро Шанаєв посилався на ст. 42 російського кримінального кодексу та статтю 87 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими – за його словами, він «був та залишається чинним військовослужбовцем Нацгвардії України», а також виконував накази командування із захисту територіальної цілісності України. Крім того, військовий звернувся до судді та закликав «його не керуватися політичною ситуацією, яка склалася в Росії та світі», визнати, що він не винен, а також звільнити його з-під варти.

Дмитру Шанаєву присудили 20 років колонії суворого режиму.

Нагадаємо, наприкінці червня «Медіазона» повідомила, що за останні пів року росіяни засудили майже 190 українських військових, які потрапили у полон на Курщині. Російське слідство масовано інкримінує українським військовополоненим нібито вчинення теракту групою осіб з тяжкими наслідками