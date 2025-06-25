Росіяни ув'язнили полонених українських бійців, які брали участь в операції на Курщині

Російський другий західний окружний воєнний суд протягом пів року ув’язнив 184 полонених українських військових за участь в операції на Курщині. Про це у середу, 25 червня, повідомила російська «Медиазона», спираючись на власні підрахунки.

За даними «Медиазона», всім українським бійцям, які потрапили у полон на Курщині, інкримінують одну й ту саму статтю Кримінального кодексу Росії – вчинення теракту групою осіб з тяжкими наслідками. З листопада 2024 року до російського окружного суду надійшло 159 таких справ, підсудними стали 267 українських військових, з них 184 – вже оголосили вироки.

Як зауважує «Медиазона», Головна військова прокуратура РФ майже щодня звітує про нові вироки українським військовополоненим. Зокрема, у вівторок, 24 червня, російський псевдосуд на 15 років ув’язнив 36-річного молодшого лейтенанта ЗСУ Євгена Гоча. Російське псевдослідство заявляє, що офіцер нібито брав участь у «блокуванні» населеного пункту Ольгівка Курської області та «перешкоджав евакуації мирних жителів». Гоч, отримавши поранення, потрапив у полон росіян 27 жовтня 2024 року.

Також 24 червня російський псевдосуд на 17 років ув’язнив 35-річного українського військового Ігоря Снижко. Російська прокуратура висувала йому ті ж самі звинувачення – «блокування» Ольгівки. Обох українців визнали винними у вчинення теракту групою осіб з тяжкими наслідками. Зауважимо, що відповідно до російського законодавства, санкція цієї статті передбачає ув’язнення строком від 10 до 20 років.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали Курську операцію вранці 6 серпня 2024 року. Деякий час Володимир Зеленський та Олександр Сирський утримувались від офіційних коментарів, однак 12 серпня того ж року уперше офіційно підтвердили наступ Сил оборони в Курській області.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, рішення щодо початку Курської операції ухвалили через те, що росіяни планували розпочати наступ на Харківську та Сумську області. Курська операція дозволила захистити українські регіони від наступу окупантів, адже Росія була «вимушена перекинути військових з інших напрямків та створити угруповування, яке нараховувало 67 тис. військових».