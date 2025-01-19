Олександр Сирський дав розгорнути інтерв'ю Андрію Цаплієнку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв’ю військовому журналісту Андрію Цаплієнку, у якому розповів про планування ударів по об'єктах у Росії, Курську операцію, протидію російському «Орєшніку» та ситуацію у Покровську. Інтерв’ю опублікували у неділю, 19 січня, на YouTube-каналі ТСН.

ZAXID.NET публікує головні тези з інтерв’ю Головнокомандувача ЗСУ.

Об’єкти в Росії для ураження

В ніч на вівторок, 14 січня, Сили оборони завдали наймасованішого удару по об’єктах у Росії. Олександр Сирський зазначив, що українські військові досягли поставлених цілей під час цієї атаки. За словами Головнокомандувача ЗСУ, для атак на Росію українські військові обирають військові об’єкти, заводи з виробництва боєприпасів, ракет або їхніх деталей, а також ті, що виробляють продукцію подвійного призначення. Також однією із цілей української армії є нафтопромислові заводи.

«Вже кілька місяців норми витрат артилерійських боєприпасів в російської армії знизились вдвічі. Це – яскравий приклад (ефективності ударів – ред.). Якщо раніше було до 40 тис. на добу, то зараз значно менше», – зазначив Олександр Сирський.

Курська операція

Навесні 2024 року російська армія планувала масштабний наступ на Харківщину. Щоб завадити окупантам, українські військові проаналізували ситуацію на фронті, численність особового складу росіян та наявної у них техніки і зброї. За результатами аналізу, Курську область визначили як слабке місце росіян та ухвалили рішення щодонаступу на російський регіон.

«Ми змогли вивести три бригади десантно-штурмових військ, ще кілька бригад, доукомплектували їх та провели наступальну операцію. Безпрецедентний випадок, коли країна-агресор була вимушена оборонятися на своїй території. Вона була вимушена перекинути військових з інших напрямків та створити угруповування, яке нараховувало 67 тис. (військових, – ред.)», – розповів Головнокомандувач.

Ситуація у Покровську

За словами Олександра Сирського, росіяни докладають всі зусилля, щоб захопити Покровськ. Водночас українські військові роблять все, аби цього не допустити. Головнокомандувач зауважив, що деякі люди прогнозували окупацію Покровська до кінця вересня 2024 року, однак цього не сталось завдяки зусиллям ЗСУ.

«Ворог зосередив там свої найкращі підрозділи, свої найкращі частини, він має можливість їх міняти, оскільки має найбільший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що», – зазначив Олександр Сирський.

Водночас за словами Головнокомандувача, втрати росіян на Покровському напрямку в рази більші, ніж втрати України. Загалом у 2024 році росіяни втратили понад 434 тис. військових, з них 150 тис. – загиблими. Олександр Сирський наголосив, що втрати росіян у 2024 році становлять більше, ніж за два попередніх роки повномасштабного вторгнення.

Виграти війну в обороні – неможливо

«Скільки б ти не оборонявся, все одно будеш відступати. А ми вимушені тримати оборону та концентрувати наші сили фактично вздовж всієї лінії», – зауважив Олександр Сирський.

Водночас Олександр Сирський наголосив, що для перемоги над російською армією Україна має використовувати свої переваги. Зокрема, Головнокомандувач зауважив, що Україна перша у світі створила Сили безпілотних систем: «Фактично зараз в нас йде масштабування та нарощення безпілотної складової. Ми активно розвиваємо роботизовані платформи, ми маємо бойові платформи».

Зброя та ППО українського виробництва

Олександр Сирський розповів, що зараз в Україні працюють над створенням вітчизняного комплексу протиповітряної оборони. Головнокомандувач має надію, що він за своїми характеристиками не поступатиметься американському Patriot.

Олександр Сирський також розповів, що Україна наразі не має системи, яка б могла перехопити нову російську балістичну ракету «Орєшнік». Проте зараз українські фахівці працюють над створенням таких систем.

«Це нас спонукає на створення власної системи ППО і непросто протиповітряної оборони, а й протиракетної. Це також спонукає нас активно вести перемовини з нашими союзниками, щоб отримати таку систему [...] Роботи в цьому напрямку ведуться активно. Я сподіваюсь, що найближчим часом, ми отримаємо бажаний результат», – підсумував Олександр Сирський.