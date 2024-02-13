За словами головнокомандувача ЗСУ, роль дронів на полі бою зростає щодня

Роль дронів у війні збільшується кожного дня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін. Відповідно завдяки технологічному прогресу війна переходить у нову стадію, заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому каналу ZDF, пише «Суспільне» у вівторок, 13 лютого.

За його словами, зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою.

«Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, і набагато більше», – зазначив Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що війна значно підвищує значення технологічного прогресу в армії і в самому процесі збройної боротьби.

«Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію», – додав головнокомандувач.

Нагадаємо, що українські військові провели тестування нового стратегічного ударного дрона Shoolika mk6. Він має хороші нічні візуальні системи та особливо ефективний у нічних операціях. Дальність його дії – до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування. Ще одна перевага нового БпЛА Shoolika mk6 – стійкість до впливу РЕБ.

Крім того, в Україні найближчим часом масштабують виробництво баражуючих боєприпасів, які є аналогом російського «Ланцета».