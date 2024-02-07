Російський безпілотник «Ланцет»

В Україні найближчим часом масштабують виробництво баражуючих боєприпасів, які є аналогом російського «Ланцета». Про це у середу, 7 лютого, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, нова розробка здатна уразити ціль на відстані 40 км.

«В межах 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV дронів. Але вночі важко знайти ціль в діапазоні 20 км, нам потрібно вражати на 40 км, дрони по типу «Ланцет» досить високотехнологічні», – розповів Михайло Федоров.

Оборонно-промисловому комплексу України знадобилося пів року, щоб розвинути ринок у цьому напрямку. Але міністр цифрової трансформації зауважив, що вже є кілька компаній, які виробляють такі безпілотники. Наразі вони проходять випробовування. Протягом кількох тижнів будуть укладені контракти із виробниками.

«Уже є бойові застосування, але це поки що одиниці. Важко назвати конкретні дати, але протягом двох місяців інформація почне з’являтися в російських пабліках про те, як палають їхні танки», – сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо, українські військові провели тестування нового стратегічного ударного дрона Shoolika mk6. Він має хороші нічні візуальні системи та особливо ефективний у нічних операціях. Дальність його дії – до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування. Ще одна перевага нового БпЛА Shoolika mk6 – стійкість до впливу РЕБ.