Безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО

Військові провели тестування нового стратегічного ударного дрона Shoolika mk6, який розробили SkyLab UA в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у понеділок, 5 лютого.

Новий український безпілотник може завдавати точних ударів. Він має хороші нічні візуальні системи та особливо ефективний у нічних операціях. Дальність його дії – до 10 км, дрон може нести навантаження до 6 кг, має високоточну систему керування. Ще одна перевага нового БпЛА Shoolika mk6 – стійкий до впливу РЕБ.

«Сили оборони вже випробували Shoolika mk6 і дали свій фідбек: дрон важливий для тактичних операцій, особливо в нічний час», – розповів Михайло Федоров.

Безпілотник перебуває в процесі кодифікації НАТО. Розробники планують покращити систему штучного інтелекту для автономних місій і камер, щоб дрон міг краще шукати цілі та змінювати курс для коригування ударів з повітря.

Як повідомляє «Мілітарний», щоб виготовити 10 дронів Shoоlika mk6 треба близько трьох тижнів. У цей термін входить збірка, прошивка, калібрування, тестування та пакування продукту. Середня вартість виробництва одного БпЛА коштує близько 25-30 тис. доларів, але у компанії розробника повідомили про значне зниження ціни на Shoolika mk6. Безпілотник має чотирисекційний механізм скиду під кумулятивні боєприпаси типу ПТАБ (протитанкова авіаційна бомба).