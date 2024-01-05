Наземний робот D-21-11 українського виробництва, який може виконувати бойові завдання

В Україні тестують наземного робота D-21-11, який може виконувати бойові завдання. Зокрема, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції. Про це у п’ятницю, 5 січня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як розповів Михайло Федоров, робота D-21-11 створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти у гарячі точки боєприпаси або провізію для українських військових. Бойова частину робота можна повністю зняти.

«Бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників – інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу», – розповів Михайло Федоров.

Зараз команда розробників працює над масштабуванням виробництва.

Наземний робот українського виробництва

Нагадаємо, у листопаді 2023 року міноборони провело випробування безпілотних авіаційних комплексів від шістьох українських виробників. Зокрема, перевіряли роботу FPV-дронів під впливом випромінювання комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також тестували стійкість БпЛА до приглушення сигналу відеозв’язку та каналу керування безпілотником. Один із вироьників показав стійкість каналів відео-звʼязку та управління дроном у протистоянні з комплексом РЕБ.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час прес-конференції 26 грудня 2023 року запевнив, що 2024 рік відрізнятиметься від 2023, зокрема, у застосуванні технологій на фронті.